"Варто було поховати в Мавзолеї": Невзоров їдко висловився про померлу Началову

Відомий російський журналіст Олександр Невзоров зізнався, що не розуміє галасу навколо смерті поп-співачки Юлії Началової, із сарказмом припустивши, що тіло зірки варто було б поховати в Мавзолеї замість Володимира Леніна.

Свою думку публіцист висловив в авторській програмі на "Эхо Москвы" (щоб подивитися відео, поскрольте сторінку вниз).

"Московський гламур топить абсолютно все в своїх гліцеринових сльозах. І цього тижня або в цьому місяці вмирали Нобелівські лауреати, хірурги, великі політтехнологи, великі актори. Он Малашенка поховали. І не було жодного гламурного резонансу", — сказав Невзоров.

"Але чи достатньо комфортабельний Мавзолей і чи гідний він її? Зрозуміло, що там мумія Ілліча червоніє від сорому, усвідомивши, чиє місце вона займає. Тепер ми знаємо, чиє", — додав журналіст.

Він також зазначив, що до новини про смерть Началової поняття не мав про те, що існує така співачка. Причини резонансу йому не зрозумілі, проте незважаючи на це подія затьмарила "таке гігантське і драматичне явище, як чергова річниця "Кримнашу".

Нагадаємо, у четвер, 21 березня, в російській столиці Москві відбулися похорони Юлії Началової.

Її поховали на 17-й дільниці Троєкурівського кладовища поруч із засновником НТВ, російським політологом Ігорем Малашенком, який наклав на себе руки в Іспанії.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

38-річна Юлія Началова останнім часом перебувала у вкрай важкому стані. На початку березня стало відомо про її погане самопочуття, а вже 11 числа вона була госпіталізована в реанімацію з критично високим рівнем цукру в крові. Виникли й інші ускладнення, серед яких пневмонія, сепсис і гангрена.

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