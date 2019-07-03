"Вам не соромно?" Полякова в латексі показала свої "принади"

Українська співачка Оля Полякова, яка стала суддею у новому сезоні вокального проекту "Х-фактор" на телеканалі СТБ, розбурхала мережу фото в латексі.

Так, артистка з'явилася в пікантному образі перед камерами, похвалившись своєю видатною фігурою в Instagram.

"Нахвалили ви баб, нахвалили мені тут мужиків, і все це на моїй сторінці. Вам не соромно? Мене хто-небудь похвалить?" – пожартувала Оля.

Оля Полякова Instagram @polyakovamusic

Її провокаційне вбрання на фото підкреслило всю красу фігури Полякової: груди, тонку талію і довгі, стрункі ноги.

Шанувальники поп-діви відзначили, що артистка іноді напрошується на похвалу, однак при цьому залишається прикладом для наслідування. Багато також акцентували увагу на її еротичному образі.

"Ти – найкраща! Особливо в цьому прикиді – краще всіх", – відзначили фанати.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Полякова заявила, що створює свою політичну партію. Вона вказала, що не піде з нею на позачергові вибори до Верховної Ради в 2019 році, а спочатку набереться досвіду і тоді почне свою діяльність в парламенті.

У мережі бурхливо відреагували на наміри Полякової. Користувачі навіть припустили, кого з українських зірок можна призначити на важливі посади.

Пізніше артистка розповіла, що йде в політику, тому що потрібно щось змінювати в країні. Чоловік її підтримує в цьому починанні. Також Полякова оголосила конкурс на кращу назву партії і навіть назвала себе жартома "служницею народу". 31 травня вона покликала в свою партію ведучу 1+1 Наталію Мосейчук.

Її рішення бурхливо обговорювалося на українських телеканалах. Опісля вона записала гнівне звернення до жінконенависників, оголосивши їм війну.

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