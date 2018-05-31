Вайнштейна офіційно звинуватили у згвалтуванні

Голлівудському продюсеру Харві Вайнштейну офіційно висунули звинувачення у згвалтуванні.

Крім того, його звинуватили у примусовому оральному сексі з іншою жінкою. Звинувачення висунуло велике журі присяжних суду у Нью-Йорку в середу, 30 травня. Про це передає Deutsche Welle.

Згвалтування сталося 18 березня 2013 року. Інший інцидент - влітку 2004-го. Імена потерпілих не розголошуються.

Звинувачення Вайнштейну були висунуті через кілька годин після того, як він відмовився давати свідчення перед присяжними. За словами адвоката продюсера Бенджаміна Брафмена, у його підзахисного не було достатньо часу, щоб підготуватися, а "політичний тиск" зробив звинувачення неминучими.

Харві Вайнштейн GLOBAL LOOK PRESS

Брафмен заявив, що активно наполягатиме перед судом на відсутності провини Вайнштейна. Сам продюсер відкидає всі звинувачення та заявляє, що секс завжди був за взаємною згодою.

Нагадаємо, нещодавно Харві Вайнштейн, якого звинуватили у сексуальних домаганнях, добровільно здався поліції. Він заявляв, що готовий визнати - він згвалтував одну жінку, а іншу - силував до орального сексу. Вайнштейна відпустили під заставу в мільйон доларів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку жовтня 2017 року навколо Вайнштейна розгорівся гучний секс-скандал: колишні та нинішні підлеглі продюсера, як виявилося, досить відомі актриси Голлівуду, стали одна за одною розповідати журналістам про домагання з його сторони.