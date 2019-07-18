Вайкуле підтримала Катамадзе після відмови виступати в Росії

Знаменита латвійська співачка Лайма Вайкуле підтримала грузинську співачку Ніно Катамадзе після різких висловлювань про Росію і відмови виступати там.

Як повідомляє видання Super, 55-річну співачку так вразила промова грузинської колеги, що вона запросила її виступити на своєму фестивалі в Юрмалі.

Лайма Вайкуле та Ніно Катамадзе

Зазначається, що в Юрмалі Катамадзе співатиме на одній сцені із зірками російського шоу-бізнесу — Стасом Михайловим, Оленою Ваєнгою, Сергієм Лазарєвим та багатьма іншими. Мабуть, сусідство з ними Ніно не збентежило, як і те, що виступати їй доведеться перед російськомовною публікою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ніно Катамадзе підтримала мітингувальників у Тбілісі, які збиралися біля будівлі парламенту в Грузії, і заявила, що більше не збирається виступати в Росії.

У результаті на артистку посипалася критика. Зокрема, топпропагандист Кремля Володимир Соловйов обізвав її заяву "рекламною кампанією" і зажадав від жителів Грузії вибачиться перед РФ за події 2008 року.

Популярний співак Сосо Павліашвілі закликав не засуджувати джазову виконавицю. Пізніше стало відомо, що концерт Катамадззе в Москві так і не скасували.

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