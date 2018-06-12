Вагітна Тарабарова розкрила стать первістка

Українська поп-співачка Світлана Тарабарова, яка кілька місяців приховувала, що чекає первістка, розкрила стать дитини.

Відповідним зізнанням артистка поділилася на особистій сторінці в Instagram.

"Так, це хлопчик!" - коротко прокоментувала Тарабарова своє фото на обкладинці глянцю.

Всього за годину знімок артистки зібрав понад 2 тис. лайків, фоловери Тарабарової залишили під постом ряд теплих коментарів.

"Чарівна", "Така мила фотографія, щастя вам", "Дуже добре виглядаєте, Світлана", - зазначили вони.

Новини Вагітна Шоптенко знялася у ніжній фотосесії для глянцю

Нагадаємо, про положення 27-річної Світлани Тарабарової стало відомо у травні цього року. До того моменту артистка вже перебувала на шостому місяці вагітності.

У жовтні 2016 року співачка вийшла заміж за свого концертного директора Олексія Бондаря, який виявився старшим за неї на 14 років. Пізніше пара провела медовий місяць в Римі.

Дивіться також на OBOZREVATEL, як вагітна Світлана Тарабарова вперше вийшла на публіку.