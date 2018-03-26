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Вагітна Лобода показала, як проводить відпустку в розкішній віллі в США

1.1тЧитати новину російською

Вагітна другою дитиною українська поп-діва Світлана Лобода, яка взяла відпустку і поїхала готуватися до пологів в США, показала, як проводить час в стінах приватної вілли Лос-Анджелеса.

Судячи з усього, співачка не втрачає часу і продовжує займатися творчістю. Лобода проводить час за роялем і пише нові пісні.

Публікація від LOBODA❤️ (@lobodaofficial)

"Сьогодні я можу нікуди не поспішати, і займатися стільки, скільки мені захочеться ... повернуся й привезу вам пісень... багато.... нових... красивих", - розповіла співачка фанам в Instagram.

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Також на території особняка, який обходиться артистці в 450 тис. грн. на тиждень, проходять зйомки, проте ні Лобода, ні її представники не розкривають планів. Шанувальники в мережі припустили, що співачка знімає кліп на одну з нових пісень, яку присвятить новонародженій дочці.

Публікація від LOBODA❤️ (@lobodaofficial)

Нагадаємо, називати ім'я батька артистка відмовляється. Однак в мережі і на сторінках таблоїдів ходять чутки, що завагітніла Лобода від вокаліста знаменитої німецької групи Rammstein Тилля Ліндеманна.

Як повідомляв раніше "Обозреватель", Лобода розкрила секрети своєї вагітності.

Особи
Світлана ЛободаСвітлана Лобода (LOBODA)
Місце
СШАЛос Анджелес
Об'єкти
соцмережіInstagram
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