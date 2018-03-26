Вагітна Лобода показала, як проводить відпустку в розкішній віллі в США

Вагітна другою дитиною українська поп-діва Світлана Лобода, яка взяла відпустку і поїхала готуватися до пологів в США, показала, як проводить час в стінах приватної вілли Лос-Анджелеса.
Судячи з усього, співачка не втрачає часу і продовжує займатися творчістю. Лобода проводить час за роялем і пише нові пісні.
"Сьогодні я можу нікуди не поспішати, і займатися стільки, скільки мені захочеться ... повернуся й привезу вам пісень... багато.... нових... красивих", - розповіла співачка фанам в Instagram.
Також на території особняка, який обходиться артистці в 450 тис. грн. на тиждень, проходять зйомки, проте ні Лобода, ні її представники не розкривають планів. Шанувальники в мережі припустили, що співачка знімає кліп на одну з нових пісень, яку присвятить новонародженій дочці.
Нагадаємо, називати ім'я батька артистка відмовляється. Однак в мережі і на сторінках таблоїдів ходять чутки, що завагітніла Лобода від вокаліста знаменитої німецької групи Rammstein Тилля Ліндеманна.
Як повідомляв раніше "Обозреватель", Лобода розкрила секрети своєї вагітності.