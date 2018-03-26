Вагітна Лобода показала, як проводить відпустку в розкішній віллі в США

Вагітна другою дитиною українська поп-діва Світлана Лобода, яка взяла відпустку і поїхала готуватися до пологів в США, показала, як проводить час в стінах приватної вілли Лос-Анджелеса.

Судячи з усього, співачка не втрачає часу і продовжує займатися творчістю. Лобода проводить час за роялем і пише нові пісні.

Публікація від LOBODA❤️ (@lobodaofficial) 25 Мар 2018 о 9:21 PDT

"Сьогодні я можу нікуди не поспішати, і займатися стільки, скільки мені захочеться ... повернуся й привезу вам пісень... багато.... нових... красивих", - розповіла співачка фанам в Instagram.

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Також на території особняка, який обходиться артистці в 450 тис. грн. на тиждень, проходять зйомки, проте ні Лобода, ні її представники не розкривають планів. Шанувальники в мережі припустили, що співачка знімає кліп на одну з нових пісень, яку присвятить новонародженій дочці.

Публікація від LOBODA❤️ (@lobodaofficial) 23 Мар 2018 в 11:32 PDT

Нагадаємо, називати ім'я батька артистка відмовляється. Однак в мережі і на сторінках таблоїдів ходять чутки, що завагітніла Лобода від вокаліста знаменитої німецької групи Rammstein Тилля Ліндеманна.

Як повідомляв раніше "Обозреватель", Лобода розкрила секрети своєї вагітності.