Вагітна Лобода поїхала народжувати в США

Скандальна українська співачка Світлана Лобода, яка нещодавно розповіла про свою вагітність, полетіла в Лос-Анджелес (США), де планує народити другу дитину.

Артистка показала свій розкішний особняк в американському мегаполісі, а також панорами нічного міста. Вона зазначила, що вони (ймовірно, мова йде про неї і її поки що не народжену дитину, - Ред.) "знайшли свій дім". Cнімкі Світлана розмістила в Stories на своєму Instagram-акаунті.

"Саме тут, в Лос-Анджелесі, ми знайшли свій дім", - наголосила співачка.

Вагітна Світлана Лобода Instagram @lobodaofficial

За даними деяких ЗМІ, Світлана Лобода прилетіла в США для того, щоб народити другу дитину, яка має з'явитися на світ у травні. Ймовірно, пологи будуть проходити в клініці, де свого часу народжували Мадонна, Вікторія Бекхем і Алсу.

Світлана Лобода в Лос-Анджелесі Instagram @lobodaofficial (Stories)

Світлана Лобода в Лос-Анджелесі Instagram @lobodaofficial (Stories)

Про те, хто все-таки є батьком дитини, співачка досі замовчує.

Як повідомляв "Обозреватель", у російських ЗМІ з'явилася інформація, що популярна поп-виконавиця Світлана Лобода вагітна від соліста культової німецької рок-групи Rammstein ("Рамштайн") Тілля Ліндеманна.