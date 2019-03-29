Вагітна? Леся Нікітюк раптово засвітила круглий живіт

Українська телеведуча, зірка проектів "Хто зверху?" і "Хто проти блондинок" на Новому каналі, Леся Нікітюк засвітила кругленький живіт.

Так, в "історіях" свого акаунта в Instagram артистка опублікувала короткий ролик, на кадрах якого зірка крутиться біля дзеркала з животиком, що помітно "збільшився".

"Може, краще втягнути? Чи залишити все ж таки? Для драматургії!" — пожартувала ведуча.

Instagram-акаунт Лесі Нікітюк

Instagram-акаунт Лесі Нікітюк

Зазначимо, раніше Леся Нікітюк зізналася, що замислюється про поповнення. За словами ведучої, перші роки життя свого майбутнього первістка вона планує провести за кордоном.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Леся Нікітюк викликала неоднозначну реакцію своїх прихильників відвертим фото, на якому сміливо продемонструвала груди.

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