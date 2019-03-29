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Вагітна? Леся Нікітюк раптово засвітила круглий живіт

2.8тЧитати матеріал російською

Українська телеведуча, зірка проектів "Хто зверху?" і "Хто проти блондинок" на Новому каналі, Леся Нікітюк засвітила кругленький живіт.

Так, в "історіях" свого акаунта в Instagram артистка опублікувала короткий ролик, на кадрах якого зірка крутиться біля дзеркала з животиком, що помітно "збільшився".

"Може, краще втягнути? Чи залишити все ж таки? Для драматургії!" — пожартувала ведуча.

Вагітна? Леся Нікітюк раптово засвітила круглий живіт

Instagram-акаунт Лесі Нікітюк

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Вагітна? Леся Нікітюк раптово засвітила круглий живіт

Instagram-акаунт Лесі Нікітюк

Зазначимо, раніше Леся Нікітюк зізналася, що замислюється про поповнення. За словами ведучої, перші роки життя свого майбутнього первістка вона планує провести за кордоном.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Леся Нікітюк викликала неоднозначну реакцію своїх прихильників відвертим фото, на якому сміливо продемонструвала груди.

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Особа
Леся Никитюк
Теги
Новий каналХто зверху?
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Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
И кто же шарик Леське надул?
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