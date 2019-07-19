Вагітна? Леді Гага показала помітно кругленький живіт

Американську поп-співачку Леді Гагу запідозрили у вагітності через нове фото.

Так знімок був опублікований в мережі. На ньому зірка позувала в облягаючому чорному шкіряному платті, яке підкреслило її фігуру і особливо кругленький живіт.

Леді Гага Фото: instagram/ladygaga

Леді Гага Фото: instagram/justjared

Леді Гага Фото: instagram/justjared

Зазначимо, що в такому вбранні Гага з'явилася в Західному Голлівуді, де влаштувала вечірку з нагоди запуску власного косметичного бренду Haus Laboratories. Користувачі мережі відразу ж зробили висновок, що Леді Гага вагітна, і можливим батьком дитини є актор Бредлі Купер.

Нагадаємо, що після виходу фільму "Зірка народилася" Куперу і Леді Газі почали приписувати роман. Їхній спільний виступ на кінопремії "Оскар" підігрів чутки, оскільки артисти завжди були поруч, обнімалися, трималися за руки і ніжно дивилися один на одного.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі з'явилася інформація про те, що Бредлі Купер і супермодель Ірина Шейк, з якою він виховує дочку, розлучилися. Причиною розриву однієї з найкрасивіших пар Голлівуду називають співачку Леді Гагу.

Пізніше ЗМІ повідомили, що пара розлучилася через 78-річну матір Купера. У Ірини Шейк виникли напружені відносини з Глорією Купер, яка разом з сином живе в його будинку в Лос-Анджелесі.

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