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Вагітна? Леді Гага показала помітно кругленький живіт

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Американську поп-співачку Леді Гагу запідозрили у вагітності через нове фото.

Так знімок був опублікований в мережі. На ньому зірка позувала в облягаючому чорному шкіряному платті, яке підкреслило її фігуру і особливо кругленький живіт.

Вагітна? Леді Гага показала помітно кругленький живіт

Леді Гага

Фото: instagram/ladygaga

Вагітна? Леді Гага показала помітно кругленький живіт

Леді Гага

Фото: instagram/justjared

Вагітна? Леді Гага показала помітно кругленький живіт

Леді Гага

Фото: instagram/justjared

Новини
Леді Гага різко прокоментувала роман з Бредлі Купером: з'явилося відео

Зазначимо, що в такому вбранні Гага з'явилася в Західному Голлівуді, де влаштувала вечірку з нагоди запуску власного косметичного бренду Haus Laboratories. Користувачі мережі відразу ж зробили висновок, що Леді Гага вагітна, і можливим батьком дитини є актор Бредлі Купер.

Вагітна? Леді Гага показала помітно кругленький живіт
Вагітна? Леді Гага показала помітно кругленький живіт
Вагітна? Леді Гага показала помітно кругленький живіт

Нагадаємо, що після виходу фільму "Зірка народилася" Куперу і Леді Газі почали приписувати роман. Їхній спільний виступ на кінопремії "Оскар" підігрів чутки, оскільки артисти завжди були поруч, обнімалися, трималися за руки і ніжно дивилися один на одного.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі з'явилася інформація про те, що Бредлі Купер і супермодель Ірина Шейк, з якою він виховує дочку, розлучилися. Причиною розриву однієї з найкрасивіших пар Голлівуду називають співачку Леді Гагу.

Пізніше ЗМІ повідомили, що пара розлучилася через 78-річну матір Купера. У Ірини Шейк виникли напружені відносини з Глорією Купер, яка разом з сином живе в його будинку в Лос-Анджелесі.

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Особа
Леді Гага
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