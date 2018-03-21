Вагітна Джамала зворушила фанів новою ліричною піснею

Українська співачка Джамала представила в мережі новий сингл "Крила", який отримав теплі відгуки її шанувальників.

Реліз нової ліричної пісні виконавиці відбувся 21 березня на її каналі в YouTube.

В описі до пісні відзначається, що Джамала не тільки виконала композицію, а й написала до неї музику. Автором слів стала Тетяна Мілімко. У мережі композиція стрімко набирає прослуховування.

"Чудова пісня", "До мурашок", - відзначили в коментарях.

У новій пісні фани співачки угледіли заклик до добрих дій. Хвалебними оцінками поділилися і слухачі артистки з-за кордону, запросивши Джамалу з концертами до Техасу (США).

"Ще одна чудова пісня", - вказали в дискусіях.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що народить Джамала навесні. Переможниця "Євробачення 2016" зізналася, що планує ще кількох дітей, проте навідріз відмовилася говорити, якої статі буде її первісток.

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