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В Україну масово приїдуть російські зірки: кого чекати

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Кілька відомих зірок російської естради зібралися приїхати з концертами до України.

За даними видання "КП", такими артистами виявилися саме ті, хто заздалегідь отримав схвалення на виступи у Києві та інших містах, тобто, хто не порушував українське законодавство.

В Україну масово приїдуть російські зірки: кого чекати

Зокрема, до столиці завітає зірка шансону, співачка Любов Успенська. У листопаді вона дасть ювілейний концерт у Києві, після чого відправиться до Одеси, Харкова та Дніпра. Останній раз її "сольник" в українській столиці був майже вісім років тому.

В Україну масово приїдуть російські зірки: кого чекати

Також в листопаді виступить Валерій Меладзе. Артист планує зібрати зал на 3700 місць. Його концерт призначено на той же день, що і в Успенської, але в іншому залі.

В Україну масово приїдуть російські зірки: кого чекати

Крім того, відомий сатирик, народний артист України Михайло Жванецький 12 липня дасть спеціальний концерт на відкритті Одеського міжнародного кінофестивалю. А в серпні в Одесі виступить Борис Гребенщиков і гурт "Акваріум", а також репер Noize MC.

Михайло Жванецький

Михайло Жванецький

АіФ

В Україну масово приїдуть російські зірки: кого чекати
В Україну масово приїдуть російські зірки: кого чекати

noizemc.com

На початку грудні також заплановано ювілейний тур Андрія Макаревича з гуртом "Машина часу", які порадують шанувальників у Запоріжжі та Кривому Розі.

В Україну масово приїдуть російські зірки: кого чекати

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що опальні українські зірки відвідають міжнародний конкурс "Нова хвиля-2019", який пройде в російському Сочі.

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Особи
Любов Успенська Валерій Меладзе Михайло Жванецький Борис Гребенщиков Андрій Макаревич
Місце
Україна
Теги
зірки шоу-бизнес музика концерт
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