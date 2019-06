В Україні відбудеться масштабний фестиваль Atlas Weekend 2019: чого очікувати

З 9 по 14 липня в Києві на території на ВДНГ відбудеться наймасштабніший музичний фестиваль України і один з найзнаменитіших оpen-air Східної Європи Atlas Weekend-2019.

На музичному заході виступлять топові українські зірки та артисти світового масштабу. Прес-служба організаторів оприлюднила програму фестивалю.

Серед вже оголошених учасників фестивалю: The Chainsmokers, A$AP Rocky, Black Eyed Peas, Liam Gallagher, Сплін, Michael Kiwanuka, UNKLE, ATB, Tom Walker, Tom Odell, The Subways, The Vaccines, Noisia, Bhad Bhabie, Skindred, Dub FX, Netta, Drowning Pool, The Bug, Little Big, MISS RED, The HARDKISS, СКАЙ, Фіолет, Alina Pash, Kadnay, YEYO і багато інших.

Atlas Weekend 2019 Прес-служба

Далі OBOZREVATEL пропонує ознайомитися з програмою фестивалю "Атлас Вікенд-2019":

9 липня – День української музики на фестивалі Atlas Weekend

Віталій Козловський, Yuko, O.Torvald, Karna, Epolets, [O], Letay, агонія, Артем Пивоваров, Злата Огневич, Павло Зібров, NK (Настя Каменських), MOZGI, і інші. Хедлайнер – народна артистка України Софія Ротару.

10 липня

Black Eyed Peas, ATB, Tom Odell, Little Big, Tom Walker, Netta, Dub FX, Health, Tesseract, Нейромонах Феофан, MadeinTYO, Dog Eat Dog, Alex MORPH, Latexfauna, Nizkiz, Scream Inc., Sagan, Jimmy Clash, AVADOX , Trciky Gullivan, Stage Rockers та інші.

Black Eyed Peas Прес-служба Atlas Weekend

11 липня

The Chainsmokers, The Vaccines, Matoma, Frank Iero, Курган & Agregat, Slander, Таргани !, Emika, Shahmen, Such Gold, Станция Мир.

The Chainsmokers Прес-служба Atlas Weekend

12 липня

Слин, UNKLE, Noisia (DJ Set), Korpiklaani, Télépopmusik, Ляпіс-98, Один в каное, АІГЕЛ, Вагоновожатые, Monarchy, Detach, Blawan, Regal, Signal, Incipience b2b B.Kind.

13 липня

Our Last Night, Монеточка, Пошлая Молли, Hooverphonic, Adept, Brazzaville, Wiwek, Cesqeaux, Mike Cervello, Black Peaks, Лера Яскевич, Space Of Variations, Echo Machine.

Прес-служба Atlas Weekend

14 липня

Liam Gallagher, Michael Kiwanuka, The Subways, The Hardkiss, Bhad Bhabie, Друга Ріка, HÆLOS, Аlyona Аlyona, Порнофильмы, Bahroma, Kyivstoner, Jinjer, Chelou, Cape Cod, Megaherz, Hybrid Theory, TVORCHI, Velikhan, Freel, Deadly Habitz.

Liam Gallagher (екс-соліст гурту Oasis) Прес-служба Atlas Weekend

Нагадаємо, Atlas Weekend – подія, що поєднує музику, активний відпочинок, освітні та розважальні програми і кращий український стріт-фуд. Фестиваль має на меті відкривати людям різних смаків сучасну фестивальну культуру і стирати межі міст, країн і стереотипів.

Щорічно в середині літа на Atlas Weekend виступає більше 250 популярних виконавців різних жанрів, щоб кожен із сотень тисяч друзів фестивалю зустрівся з героями власних топ-чартів або знайшов для себе щось нове. Placebo, Kasabian, The Chemical Brothers, The Prodigy – це тільки початок довгого списку легенд світової сцени, вже виступили на сценах фестивалю.

Прес-служба Atlas Weekend

Територія фестивалю збудована з урахуванням потреб сімей з дітьми та людей з інвалідністю. Організатори забезпечать безкоштовний вхід учасникам АТО, гостям у віці від 65 років і дітям до 12 років.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2018 році масштабний європейський фестиваль Atlas Weekend, який встановив рекорд за відвідуваністю заходу. У перший день фестивалю на територію прийшли понад 154 тисячі осіб.

