В Україні покажуть унікальний балет за участі відомої прима-балерини

30 жовтня у стінах Національної опери України відбудеться показ унікальної постановки "Снігова королева" за мотивами казки Ганса Крістіана Андерсена.

Особливість вистави полягає в її масштабах, вражаюче складній хореографії та оновленому сюжеті. При цьому, як стало відомо з відкриттям нового сезону, головну роль у яскравому дійстві зіграє українська прима-балерина, заслужена артистка України Христина Шишпор.

Христина Шишпор Фото: bestin.ua

Як розповіла знаменитість у короткій розмові з OBOZREVATEL, ця роль є для неї новою, до того ж, з огляду на такі емоційні проекти, як "Кармен", "Шахерезада" чи "Лебедине озеро", доволі складною.

"У цьому сезоні я вперше виходжу на сцену, це моя перша партія, до цього, поки в театрі була відпустка, я гастролювала у Бразилії, Аргентині, Чилі, Перу. А коли повернулася, мені було дуже цікаво приготувати щось нове, якусь нову партію, і я вирішила спробувати "Снігову королеву", — розповіла балерина.

Фото: opera.com.ua

Знаменита лиходійка, як зазначила Шишпор — персонаж кардинально протилежний її характеру.

"Роль дається доволі нелегко. Я людина емоційна і граю зазвичай інші партії, більш харизматичні. А Снігова королева відрізняється тим, що вона має бути холодною. У неї, звичайно, є емоції, але дуже стримані. У сценах дуже багато складної хореографії, при цьому необхідно тримати образ холодної, беземоційної королеви", — пояснила вона.

Фото: opera.com.ua

Балет, за словами артистки, буде цікавим для глядачів різного віку: дітям "Снігова королева" розкриє яскраву палітру хореографії, в якій будуть задіяні десятки персонажів, дорослим — улюблену казку з оновленим сюжетом.

"У цій історії Кай і Герда кохають одне одного. Ми звикли до того, що ці персонажі — брат і сестра, в нашій же інтерпретації вони кохають одне одного як хлопець і дівчина", — розкрила деталі Шишпор.

Снігова королева у виконанні Анастасії Шевченко Фото: opera.com.ua

Показ вистави відбудеться у вівторок, 30 жовтня, о 19:00.

Христина Шишпор — українська прима-балерина, заслужена артистка України, лауреат вітчизняних і зарубіжних конкурсів та премій, зокрема Міжнародного конкурсу артистів балету ім. Рудольфа Нурієва (Угорщина), Міжнародного конкурсу класичного танцю (Австрія). В рамках загальнонаціональної програми "Людина року-2002" стала переможцем і володарем премії "Прометей-престиж" у номінації "Юний талант року".

В Україні Крістіна Шишпор також відома виконаннями ролей у кліпах українських виконавців. Прима-балерина зіграла головну героїню в ролику на пісню Олега Винника "Ніно", також стала провідним персонажем кліпу гурту "Тік" до треку "Злива".

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