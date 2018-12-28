В Україні обрали суддів Національного відбору на ''Євробачення-2019''

В Україні визначили суддів Національного відбору претендентів на участь у міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2019", який відбудеться в Ізраїлі у травні 2019 року.

Зауважимо, що склад журі з минулого року не змінився, у нього увійшли переможниця "Євробачення-2016" Джамала, шоумен, композитор, член журі шоу "Х-фактор" Андрій Данилко (також учасник "Євробачення-2007") і композитор, засновник українського гурту The Maneken, саунд-продюсер гуртів ONUKA та The Elephants Євген Філатов, пише СТБ.

Фото: stb.ua

За словами керівника Національного відбору на "Євробачення" Наталії Франчук, шукати нових членів журі не було необхідності, на думку телеканалу, вони цілком справляються із поставленими завданням і відмінно доповнюють одне одного.

"Ми задоволені таким складом журі й поки не бачимо необхідності його міняти. Кожен із наших суддів — професіонал, кожен сильний у своєму напрямку. Їхні оцінки і різниця поглядів на кращу пісню створюють поле для палких дискусій. Хто знає, можливо цього року на нас чекає щось нове, і наші члени журі виявлять одностайність у виборі переможця", — зазначила вона.

Перший та другий півфінали Національного відбору пройдуть 9 і 16 лютого, фінал, у якому шляхом голосування суддів і телеглядачів буде обраний представник України на "Євробаченні-2019" — 23 лютого. Продюсером ефірів як і раніше виступить Руслан Квінта, ведучим — гуморист, телеведучий Сергій Притула.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, учасниця дитячого ''Євробачення'' від України зворушила мережу своїм конкурсним виступом. Про підтримку української конкурсантки у мережі висловилися і глядачі із сусідніх країн.