В сім'ї Пугачової – весілля: примадонна серйозно образила рідну людину

70-річна російська примадонна Алла Пугачова проігнорувала весілля свого єдиного племінника і хрещеника, 33-річного Влада Пугачова.

Чоловік одружився на своїй коханій Гузель в Перовському РАЦСі Москви у п'ятницю, 21 червня. Пара розписалася в присутності близьких друзів і родичів, знаменита тітка нареченого, незважаючи на запрошення, так і не прийшла привітати близького родича, пише "СтарХит" (дивіться відео з весілля в кінці новини).

Влад з'явився на весіллі в блакитній сорочці і темно-синіх брюках, а Гузель – в світло-рожевій сукні з поясом. Молодята відмовилися від пишного торжества.

Пугачова WMJ.ru

Нагадаємо, Влад і Гузель познайомилися в більярдній, де дівчина працює бухгалтером.

"Охоронці хотіли мене вигнати, бо при ходьбі похитуюся. Пояснював, що не п'яний, але без толку. Викликали начальство – головного бухгалтера. Гузель заспокоїла амбалів. Так і познайомилися", – розповів племінник Пугачової.

Племінник Пугачової одружився СтарХит

"Тільки через три дні після нашої зустрічі Влад сказав, що він племінник Алли Пугачової. Спочатку я йому не вірила, думала, він жартує. Я взяла прізвище чоловіка. Тепер я теж Пугачова", – розповіла в свою чергу наречена.

Племінник Пугачової одружився СтарХит

Відзначимо, Алла Пугачова принципово не спілкується з племінником. Після смерті свого брата Євгена в 2011 році, артистка неодноразово допомагала його синові Владу. Пугачова оплатила чоловікові дороге лікування від алкоголізму в Ізраїлі і подарувала квартиру в Москві, однак Влад відновив гулянки і втратив елітне житло, подароване примадонною.

Племінник Пугачової одружився СтарХит

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Влада Пугачова, племінника Алли Пугачової, збила машина. Автомобіль "зачепив" чоловіка на великій швидкості, після чого той впав, а встати самостійно вже не зміг. Йому знадобилася операція.

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