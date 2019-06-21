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В сім'ї Пугачової – весілля: примадонна серйозно образила рідну людину

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70-річна російська примадонна Алла Пугачова проігнорувала весілля свого єдиного племінника і хрещеника, 33-річного Влада Пугачова.

Чоловік одружився на своїй коханій Гузель в Перовському РАЦСі Москви у п'ятницю, 21 червня. Пара розписалася в присутності близьких друзів і родичів, знаменита тітка нареченого, незважаючи на запрошення, так і не прийшла привітати близького родича, пише "СтарХит" (дивіться відео з весілля в кінці новини).

Влад з'явився на весіллі в блакитній сорочці і темно-синіх брюках, а Гузель – в світло-рожевій сукні з поясом. Молодята відмовилися від пишного торжества.

Пугачова

Пугачова

WMJ.ru

Нагадаємо, Влад і Гузель познайомилися в більярдній, де дівчина працює бухгалтером.

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"Охоронці хотіли мене вигнати, бо при ходьбі похитуюся. Пояснював, що не п'яний, але без толку. Викликали начальство – головного бухгалтера. Гузель заспокоїла амбалів. Так і познайомилися", – розповів племінник Пугачової.

Племінник Пугачової одружився

Племінник Пугачової одружився

СтарХит

"Тільки через три дні після нашої зустрічі Влад сказав, що він племінник Алли Пугачової. Спочатку я йому не вірила, думала, він жартує. Я взяла прізвище чоловіка. Тепер я теж Пугачова", – розповіла в свою чергу наречена.

Племінник Пугачової одружився

Племінник Пугачової одружився

СтарХит

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Відзначимо, Алла Пугачова принципово не спілкується з племінником. Після смерті свого брата Євгена в 2011 році, артистка неодноразово допомагала його синові Владу. Пугачова оплатила чоловікові дороге лікування від алкоголізму в Ізраїлі і подарувала квартиру в Москві, однак Влад відновив гулянки і втратив елітне житло, подароване примадонною.

Племінник Пугачової одружився

Племінник Пугачової одружився

СтарХит

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Влада Пугачова, племінника Алли Пугачової, збила машина. Автомобіль "зачепив" чоловіка на великій швидкості, після чого той впав, а встати самостійно вже не зміг. Йому знадобилася операція.

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Особа
Алла Пугачова
Тег
Новини Росії
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Громова Диана
Громова Диана
Спаcибо томy, ктo покaзал мне чyдо-caйт MEMEVICIO.COM/5i8b97 Пpoстo пройдя опроc пoлучила почти полyгодoвyю зaрплатy)) Пoльзyйтеcь, пoкa еще есть возможнocть=)
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