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В очікуванні грандіозної події: якою буде "Золота Жар-птиця" -2019

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Ключові фігури церемонії нагородження та зірки шоу-бізнесу відкрили завісу підготовки до музичній події в цьому році.

Вже завтра, 18 квітня, Україна дізнається, хто отримає заповітні статуетки премії "Золота Жар-птиця". Підготовка до унікального шоу виходить на фінішну пряму! Ексклюзивні номери, неймовірна кількість світла, незвичайні декорації - саме в такій "огранці" перед глядачами постане церемонія версії 2019 року, передає прес-служба.

- Все, що ми придумали, все, до чого ми готувалися, нарешті можна буде побачити на сцені! Всіх нас охоплює приємне хвилювання. Я дякую всій сім'ї "Таврійських Ігор" (це дійсно не просто компанія, а сім'я!) За командну роботу і піднесений настрій протягом усього часу співробітництва! - коментує режисер-постановник "Золотої Жар-птиці" -2019 Катя Царик.

В очікуванні грандіозної події: якою буде "Золота Жар-птиця" -2019

Основне завдання премії, на думку продюсера телеканалу М2 Романа Мухи, - показати, що музична індустрія визнає і підтримує музикантів, якість їхньої творчості оцінюється професійним співтовариством:

- Ми хочемо, щоб артисти отримували зворотний зв'язок від людей і від нас як продюсерів і розуміли, що вони потрібні! Виграти премію - це дійсно історична подія для кожної зірки української музичної сцени. Які пристрасті киплять на сцені і бекстейджі! Виконавці дійсно прагнуть здобути перемогу!

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В очікуванні грандіозної події: якою буде "Золота Жар-птиця" -2019

До приголомшливого шоу відповідально готуються і самі артисти. Робота при їхній особистій участі була розпочата за півтора місяці. Так, володарка премії в номінації "Народний хіт", співачка Alyosha, вважає повернення "Золотої Жар-птиці" ледь не найважливішою подією в український шоубіз:

- Для кожного артиста ця нагорода - красномовне підтвердження того, що саме ти гідний визнання людей. І ти робиш музику не просто так! Її люблять, слухають ...

Рекордсменом за кількістю отриманих нагород за весь час існування "Золотої Жар-птиці" є група "Воплі Відоплясова": вони удостоювалися премії десять разів! У цьому році "ВВ" теж заявлені в двох номінаціях, а фронтмен групи Олег Скрипка готується танцювати на сцені в оточенні чарівних панянок, як в відео на пісню "Кобіта":

- Я взагалі людина непафосна ... Головне - що наші пісні подобаються! Я радий відродженню премії, тому що я за традиції! Бажаю всім переможцям перемоги, учасникам - участі, а всім глядачам - насолоди від класного шоу!

В очікуванні грандіозної події: якою буде "Золота Жар-птиця" -2019

Церемонія нагородження премії "Золота Жар-птиця" відбудеться 18 квітня о 18:00 в Національному палаці "Україна". Крім вручення заповітних статуеток, глядачів чекає і гала-концерт; ексклюзивні номери представлять THE HARDKISS, KAZKA, JAMALA, Сергій Бабкін, Alyosha, "ВВ", Злата Огневич, Pianoбой, “БЕZ ОБМЕЖЕНЬ”, Alyona Alyona, TARABAROVA, David Axelrod, Андріана, Олександр Пономарьов. Спеціальним гостем вечора стане Тіна Кароль в дуеті з групою "Бумбокс".

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