В майці на голе тіло: з'явилися сексуальні фото зірки "Гри престолів"

Зірку "Гри престолів" Софі Тернер помітили на святкуванні 29-го дня народження її нареченого Джо Джонаса у Майамі.
Цього разу папараці вдалося сфотографувати парочку в усій красі. Знімки закоханих були опубліковані в Instagram.
instagram.com/redcarpetmood
instagram.com/redcarpetmood
instagram.com/redcarpetmood
Біля басейну Тернер з'явилася в мініатюрному білому топі і червоних плавках, продемонструвавши сексуальне тіло.
instagram.com/redcarpetmood
instagram.com/redcarpetmood
instagram.com/redcarpetmood
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