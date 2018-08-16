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СпортLady

В майці на голе тіло: з'явилися сексуальні фото зірки "Гри престолів"

3.4тЧитати новину російською

Зірку "Гри престолів" Софі Тернер помітили на святкуванні 29-го дня народження її нареченого Джо Джонаса у Майамі.

Цього разу папараці вдалося сфотографувати парочку в усій красі. Знімки закоханих були опубліковані в Instagram.

instagram.com/redcarpetmood

instagram.com/redcarpetmood

instagram.com/redcarpetmood

Біля басейну Тернер з'явилася в мініатюрному білому топі і червоних плавках, продемонструвавши сексуальне тіло.

Новини
Зірка "Ігри престолів" показала нареченого

instagram.com/redcarpetmood

instagram.com/redcarpetmood

instagram.com/redcarpetmood

Раніше OBOZREVATEL розповідав, яким буде 8 сезон "Гри престолів".

Особа
Софі Тернер
Місце
СШАМайамі
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