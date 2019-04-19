В Києві презентували перший у Європі арт-потяг ГогольTrain

19 квітня 2019 року, Міністр інфраструктури України Володимир Омелян, директор фестивалю сучасного мистецтва "Гогольfest" Максим Демський, програмний директор "Гогольfest" Анна Басова, креативний директор ГогольTrain Денис Угорчук, куратор театральної програми Андрій Палатний, радник посольства Данії в Україні з питань громадської дипломатії Сергій Матюшенко взяли участь у презентації ІІ Міжнародного фестивалю StartUp Гогольfest та спільного проекту Гогольfest та Укрзалізниці − ГогольTrain.

ГогольTrain – перший у Європі арт-потяг, що об'єднує міста, людей та мистецтво, і є платформою для культурної мобільності.

Володимир Омелян наголосив, що проведення "Гогольfest" у Маріуполі дуже важливе та символічне: "Маріуполь – це наш форпост, це той бастіон, який стримує російську навалу. Минулорічний фестиваль став наймасштабнішим культурно-мистецьким заходом поблизу фронту за роки війни. Цьогоріч ми пішли далі. 26 квітня ми запускаємо перший у Європі арт-потяг ГогольTrain. До Київського вокзалу прийдуть люди, віддаючи шану великому українському письменнику Миколі Гоголю і поїдуть арт-потягом на Маріуполь. Я переконаний, що цей арт-потяг буде подорожувати всією Україною, таким чином її об’єднуючи, даючи сигнал, що код України − це довга велична історія, якій тисячі років і ніщо нас ніколи не переможе", − заявив Міністр інфраструктури України.

Міністр інфраструктури України подякував організаторам фестивалю та проекту з ГогольTrain за креативність, патріотичну позицію і зазначив, що "Гогольfest" є явищем особливою значущості для України: "Це абсолютно успішний проект, який перетворить Україну в туристичну атракцію. На цей фестиваль охоче приїжджають іноземці, їм цікаво, вони співають українські пісні, куштують українську їжу, вони пізнають Україну. Це найважливіше, щоб Україна не була Terra Incognita, а навпаки приваблювала туристів до себе. І ми, як завжди, починаємо з голови. Це "голова Миколи Гоголя", який бунтував Україну, відроджував Україну. Тому мені особливо приємно, що ми це робимо саме в Маріуполі", − підкреслив Володимир Омелян.

Очільник Міністерства повідомив, що нещодавно Уряд України прийняв концепцію туристичного розвитку малих міст, яка покликана відкрити нові можливості для регіонів і передбачає різні заходи, у тому числі фестивалі та атракції.

Максим Демський, директор фестивалю пояснив: "ГогольFest – міжнародний фестиваль сучасного мистецтва. Програма фестивалю складається з п’яти напрямків: театр, музика, кіно, література й візуальне мистецтво. Цього року фестиваль збільшився і триватиме 6 днів – почнеться 26 квітня і закінчиться 1 травня. Маріуполь – місто із нерозкритим потенціалом, надзвичайно енергетичне місто".

Креативний директор ГогольTrain Денис Угорчук заявив, що "ГогольTrain — націоанальний прецедент, який є результатом співпраці культури та інфраструктури. Саме для того, щоб започаткувати новий етап культурної мобільності в Україні, команда Гоголь Train разом з Міністерством інфраструктури України та Укрзалізницею створила перший в Україні арт-потяг "Київ—Маріуполь"

Ми хочемо перетворити потяг у простір вільний до будь-яких проявів мистецтва та перфомансів, що не порушують законодавство, не зашкодять іншим учасникам, їх майну та вагонам потягу. Все, що відбуватиметься в потязі — це вже найбільший, найсильніший рівень мистецтва.Коли культура має повну підтримку інфраструктури — то тоді у державі не існує далекої точки. Це стимулює діалог, поширює різноманіття, яке є у нас в країні, та об'єднує людей".

Програмний директор фестивалю Анна Басова зазначила, що "Цього року нам вдалось посилити міжнародну складову фестивалю та залучити багато іноземних проектів, заручитися підтримкою багатьох європейських партнерів. Дуже потужним буде міжнародний блок театральної програми — туди увійде 6 вистав з Німеччини, Італії, Швейцарії, Австрії, Литви та Польщі. На разі, в Україні немає жодного фестивалю з таким набором міжнародних театральних проектів – у цьому унікальність маріупольського Startup Гогольfest. Впевнені, що культурна дипломатія – це той вектор, який дуже необхідний всій країні, а Маріуполь зараз дуже активно включений у ці процеси".

Сергій Матюшенко, радник Посольства Данії в Україні з питань громадської дипломатії:

"Ми вперше їдемо у регіони України, де будемо презентувати концентровану програму культури Данії. Стратегічно важливо налагодити потужні культурні мости з Маріуполь — і це місія кожного з нас. Розвиток інфраструктури та культурного середовища Маріуполь — це надзивичайно важливі кроки".

Андрій Палатний, театральний куратор ГогольFest: "Команда ГогольFest щойно повернулась з Лісабона, де ми провели трьохденні перемовини, аби фестиваль став частиною великої європейської мережі — European Festivals Association. За результатами переговорів, всі учасники мережі та журі визнали фестиваль одним з найкращих та передових фестивалів Європи. Ми плануємо створити першу мережу мультидисциплінарних фестивалів сучасного мистецтва у Європі. І членство в EFA дає потужну підтримку, аби ця мережа розвинулась і за межі України — щоб Гогольfes відбувався як в українських, так і європейських містах. І в цьому контексті Startup ГогольFest надзвичайно важливий, бо саме у Маріуполі весь цей шлях і був започаткований. Саме завдяки Маріуполю фестиваль перезапустився у такому новому форматі".

Культурний шатл вирушає в п’ятницю 26-го квітня о 19:03 з Києва та прибуває назад 1-го травня до Києва о 12:20. Дніпро арт-потяг підбиратиме о 01:38 ночі.

На своєму офіційному сайті Start Up Гогольfest організатори зазначають: "Для тебе фестиваль сучасного мистецтва [STARTUP] ГОГОЛЬFEST почнеться вже у дорозі, і ти будеш його активною частиною".

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