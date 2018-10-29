''Уже не той вік'': Седокову відчитали за оголені груди на публіці

Скандальна виконавиця, екс-зірка "ВІА Гри" Анна Седокова заінтригувала фанів пікантною фотографією, на якій продемонструвала пишні груди.

Поп-виконавиця опублікувала в Instagram спокусливий знімок, де позує у піджаку, одягненому на голе тіло. Груди артистки прикриває тільки короткий мереживний топ із майже прозорої тканини.

"А так вам подобається?" — інтригуюче запитала Седокова у фоловерів.

Однак, багато із них засудили Анну за надто відверту поведінку, а також надмірну любов до демонстрації пікантних частин тіла. Тим більше, що в такому віці подібні вчинки, на думку аудиторії, не завжди доречні.

"Добре, хоч зад перестала виставляти. Не той у неї вік, щоб оголятися. А діти ж розуміють, для чого вона це робить. Їм, напевно, неприємно і соромно. Негарно виглядають оголені форми у 35, вам не 20 уже", — присоромили Седокову фани.

"Показуйте свої принади чоловікові наодинці! Що з вашим смаком? Це ж жахливо!" — розкритикували Анну.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Анна Седокова вперше розповіла про те, що у неї з'явився новий чоловік. Обранцем екс-"ВІА Гри" став молодий хокеїст Андрій Миронов, який молодший за Седокову на 11 років.