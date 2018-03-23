Успенську висадили з літака: подробиці скандалу

Відома співачка, російська "королева шансону" Любов Успенська, яка раніше влаштувала бійку в літаку і була знята з рейсу, прокоментувала інцидент.

Напередодні Успенська не змогла вилетіти з Москви до Омська, оскільки влаштувала на борту літака скандал через свою собаку. Артистка звинуватила екіпаж, який обслуговував рейс у нетактовній і некоректній поведінці. При цьому свою провину вона заперечує, пише РЕН.ТВ.

Співачка розповіла, що стюардеса бізнес-класу вела себе неналежний чином: вона пожалілась на Успенську командиру екіпажу, і розповіла що та її штовхнула і образила. В результаті капітан відмовився летіти зі співачкою на борту.

Любов Успенська Cosmopolitan

"Нам стюардеса перегородила дорогу, сказала, що мою собачку треба покласти в сумочку. У нас була сумочка на руках, тільки вона не давала нам її відкрити. У підсумку я попросила іншу стюардесу, оскільки вона себе вела дуже нетактовно для бізнес-класу, вона теж пішла до командира корабля, сказала, що її ображали, штовхнули, і через пару хвилин виходить і каже, що командир відмовляється, щоб ми летіли в літаку. Приїхала поліція, ми вийшли з літака, слава богу, був інший літак, вони нам зривали концерт", - прокоментувала Успенська ситуацію.

Крім цього, журналісти звернулися за коментарями до концертного директора співачки, який відповів їм в досить грубій формі.

"Слухайте, дайте нам нарешті поспати і відпочити. Нам ввечері в Омську концерт працювати!" - процитувала директора Успенської "Комсомольская правда".

Зазначимо, співачці в результаті все ж вдалося вилетіти з Москви в Омськ наступним рейсом.

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