Улюблений актор Путіна потрапив у ЛГБТ-скандал

Відомий своїми скандальними витівками російський артист Олексій Панін, який називає себе улюбленим актором президента Росії Володимира Путіна, потрапив у черговий конфлікт.

Він посміявся над патріотичними висловлюваннями росіян, викликавши шквал критики на свою адресу. Скандальний пост був опублікований в Instagram-акаунті Паніна.

"Не дозволимо всяким геям і лесбіянкам розвалити нашу могутню Росію! Ми великий народ! Не треба "зас*рати" мізки нашим дітям! Ми і без вас, що хочеш, заср*м! РОСІЯ ВПЕРЕД!" - написав актор.

У пості Панін розмістив фотоколаж, на першій частині якого сидять кілька молодих дівчат з символікою ЛГБТ-активістів, а в другій - молоді люди у формі ВДВ, які сидять на вулиці серед розкиданого сміття.

Запис викликав бурхливу реакцію у підписників актора. Вони почали обурюватися, чому ж Панін досі живе в РФ, а не переїжджає в будь-яку вільну країну.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі показали скандальні голі фото Паніна, який у жіночій спідній білизні прогулявся по вулиці. Потім у мережі розмістили гей-порно за участю Паніна. Крім того, актор засвітився на відео для дорослих разом з собакою.