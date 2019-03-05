"Укрзалізниця" потрапила в скандал із фільмами забороненого в Україні режисера

Провідники на "Укрзалізниці" крутять в українських потягах серіали російського режисера Федора Бондарчука, якому СБУ заборонила в'їзд на територію країни.

На це звернув увагу український журналіст і блогер Олександр Рудоманов, який опублікував відповідне фото на своїй сторінці в Facebook.

"5 рік війни. Провідники за власною ініціативою ставлять серіал Федора Бондарчука, який заборонений в Україні. Чим люди думають. Ну реально, чим", – підписав він.

Олександр Рудоманов / Facebook

У мережі бурхливо відреагували на такі дії провідників. Багато відзначили, що ці люди не думають взагалі.

"Нічим вони не думають. Немає чим їм думати. Для них і війни немає", "Нехай на РЖД йдуть працювати", "Це треба карати", "В*та", "Вони не думають", "5 рік війни, а на вокзалі в залі очікування трохи в стороні від крісел безпритульний баул, якого протягом 30-40 хвилин не помічає патруль поліції (?), ритмічно проходячи повз. А то тільки кіно", – обурилися в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2014 році під час анексії Криму Бондарчук підтримав президента РФ Володимира Путіна, підписавши колективне звернення, а українофобом був ще до початку російської агресії.

Після цього він потрапив до списку осіб, які становлять загрозу національній безпеці України, і отримав заборону на в'їзд в Україну на 5 років.

У Мінкульті нагадували, що трансляція програм за участю когось зі списку тягне за собою адміністративну та іншу відповідальність, передбачену законом.

Також у 2017 році Бондарчука внесли до бази сайту злочинців "Миротворець", де вказувалося, що він веде антиукраїнську пропаганду, відкрито підтримує агресивну політику РФ і маніпулює суспільно значущою інформацією. Ми зібрали найгучніші скандали Бондарчука, пов'язані з Україною.

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