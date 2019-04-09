"Українцям вас бракує..." Відома співачка після важкої хвороби раптово заспівала

Українська співачка Євгенія Власова, яка в минулому році потрапила в реанімацію і перенесла кілька складних операцій, раптово презентувала нову пісню.

Україномовний трек отримав назву "Відчуття". Композицію Євгенія презентувала на офіційному YouTube-каналі (щоб послухати пісню, доскрольте новину до кінця).

"Я дуже скучила за своїм слухачем. Адже поруч зі мною найвідданіші і найвірніші шанувальники! Нарешті можу їх потішити новою піснею. Дуже рада, що вона вийшла позитивною і живою, як і сама весна. В моєму житті настає новий творчий етап. І сьогодні, як ніколи, я розумію, як багато мені хочеться сказати зі сцени", — поділилася враженнями Власова.

Євгенія Власова Instagram @eygeniavlasova

В описі до лірик-відео на пісню "Відчуття" також зазначається, що раніше співачку шанувальники "буквально засипали проханнями" повернутися на українську сцену.

"Весна — пора відродження. Заявити про новий творчий етап Євгенія вирішила 8 квітня, у свій день народження. Євгенія в чудовій формі! І не тільки вокальній", – зазначили у повідомленні.

У коментарях під роликом користувачі мережі підтримали артистку і привітали Євгенію з поверненням у шоу-бізнес, а також висловили на її адресу масу теплих побажань.

"Як я сумувала за цим голосом. З поверненням! Вас дуже бракує українцям", — написали Власовій.

Як писав раніше OBOZREVATEL:

В кінці 2017 року Євгенія Власова опинилася в лікарні з важким діагнозом. Співачці зробили чотири операції.

У зв'язку з ускладненнями, які виникли через хірургічне втручання, співачка деякий час зовсім не залишала дому, де проходила тривалу реабілітацію.

Вже у лютому 2018 року Власова зазначала, що її самопочуття помітно покращилося.

У березні 2019 року Євгенія незадовго до свого дня народження порадувала шанувальників новими знімками, на яких постала посвіжілою, з абсолютно "здоровою" зовнішністю.

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