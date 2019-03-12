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/Шоубіз

Українську співачку госпіталізували під час гастролей за кордоном

2.2тЧитати матеріал російською

Українську співачку Катерину Бужинську госпіталізували в одну з клінік Болгарії.

Про це артистка розповіла на особистій сторінці в Instagram. До свого посту знаменитість доклала фотографію з лікарняного ліжка, на якій також зображений катетер крапельниці. Як зазначила Бужинська, вся справа в стресі і напруженому гастрольному графіку.

"Ось до чого призводить скажений ритм життя, стрес, невміння делегувати відповідальність (це стосується синдрому "мами, яка за все переживає"), і щільний гастрольний графік. Часто журналісти запитують, як я витримую? Важко! Якщо хтось скаже інше - не вірте, це не правда", – вказала вона під знімком.

Як довго їй належить знаходитися в клініці, артистка не уточнила. У своєму коментарі до посту Бужинська порекомендувала шанувальникам берегти себе і своє здоров'я.

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Під знімком співачки зібралися десятки коментарів, в яких фоловери побажали їй якнайшвидшого одужання.

Як писав раніше OBOZREVATEL, 19-річний Павло Павлик, син українського естрадного співака Віктора Павлика, у якого діагностували тяжке онкологічне захворювання, йде на поправку. Як розповів сам артист, хлопець пройшов шість курсів хіміотерапії, мінімум йому необхідні десять.

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Особа
Катерина Бужинська
Тег
Instagram
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Nikolayev Boris
Nikolayev Boris
Все бабло не заработаешь! Подкосило на работе!
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