Українського звукорежисера номінували на престижну премію в США

Український звукорежисер Олег Кульчицький був номінований на премію Еммі (News & Documentary Emmy Awards), яка щорічно вручається в США за досягнення в телеефірах, програмах національних новин та документальних фільмах.

Згідно з інформацією на офіційному сайті премії, Олега Кульчицького висунули в категорії "Кращий звук" за роботу над документальною стрічкою "Плач з Сирії" Євгенія Афінєєвского.

"Плач з Сирії" розповідає глядачеві про п'ятирічний збройний конфлікт на Близькому Сході очима сирійських активістів та мирного населення. Героями сюжету є прості люди, які пережили похмурі дні війни. Фільм був знятий компанією HBO і, в цілому, претендує на чотири статуетки Еммі.

Як повідомляє портал "Новое время", для Олега Кульчицького це не перша престижна номінація. В 2016 році режисер був у числі претендентів на нагороду Golden Reel Awards в категорії "Кращий монтаж звуку в документальному фільмі" за картину того ж Євгена Афінєєвского "Зима в вогні". У фільмі було показано українська Революція гідності 2013-2014 років.

Церемонія вручення нагород Еммі, які вважаються телевізійними аналогами "Оскара", відбудеться 1 жовтня 2018 року в Нью-Йорку.

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