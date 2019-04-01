Український співак пояснив успіх Зеленського на виборах

Український співак Олександр Положинський, лідер гурту "Тартак", пояснив успіх коміка Володимира Зеленського в першому турі президентських виборів 31 березня.

Як зазначив музикант в своєму Facebook-пості, для цього лідер студії "Квартал 95" працював довгі роки.

Фото: glavred.info

"Шановне панство, а що вас, перепрошую, дивує? Чоловік років 15, якщо не більше, домінує на кількох телевізійних каналах, в тому числі - на найбільш рейтингових. За цей час в програмах і фільмах регулярно з‘являється в компанії зірок - російських і українських. Постійні жарти на політичні теми. На його шоу постійно присутні відомі політики та держслужбовці високого рангу. Знімається в головній ролі в політичному серіалі, в якому, наскільки мені відомо, пропонує прості рішення складних проблем", - написав він у соцмережі.

До цього всього Положинський запропонував додати ще кілька важливих нюансів:

"До цього додайте задіяні ресурси, ворожу пропаганду, передвиборчу кампанію, спрямовану не на думки, а на емоції - стьоб, тролінг, жарти, приколи, кажуть - навіть матюки. До цього додайте потік негативу на цього кандидата, який, на мою думку, спрацював не в мінус, а в плюс. До цього додайте всі невирішені проблеми, невиправдані надії і покарані злочини. Згадайте про бурштин і "евробляхи". Про убитих активістів. Про засуджених добровольців. Про незвільнених заручників... " - продовжив він.

У нинішнього президента Петра Порошенка, на думку артиста, ще є можливість пихилити до себе тих, хто за нього не голосував.

"Треба просто захотіти. І зробити те, що він вже не раз озвучував. Швидко і рішуче. Тепер все тільки від нього залежить. А далі вже і від усіх нас", - резюмував Положинський.

Як писав раніше OBOZREVATEL, російський співак і композитор Олексій "Професор" Лебединський несподівано привітав Володимира Зеленського з впевненою перемогою в першому турі президентських перегонів.

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