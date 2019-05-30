Український рокер захопив мережу особистим визнанням про самотність

Фронтмен українського рок-гурту DETACH Олексій Веренчик презентував кліп на сольний україномовний трек "Сам один".

Музикант зізнався, що йому давно хотілося спробувати створити щось окреме від гурту і несхоже на те, що зазвичай грає DETACH. Про це повідомила прес-служба групи.

Олексій Веренчик Пресс-служба

"Не дивлячись на те, що в DETACH ми постійно експериментуємо зі звучанням, у гурту все одно є свій сформований музичний стиль. Мені хотілося чогось радикально нового. Такого, що неможливо зробити разом з групою. Я давно хотів записати україномовний трек, але мені не дуже подобається, як українською звучить мій вокал, коли я виконую важку музику. Тут же вийшло дуже круто і незвично! Сам себе здивував", – розповів Олексій.

Олексій Веренчик Прес-служба

Відзначимо, раніше DETACH презентували кліп на трек Bridges, де в кадрі також фігурував лише вокаліст гурту. Він зазначив, що успіх треку буквально спровокував його на запис сольної пісні про самотність.

Олексій Веренчик Прес-служба

"Кліп "Bridges" для мене став своєрідним катарсисом. Це стало останньою крапкою в усьому зайвому. Всіх токсичних людей, все непотрібне, зайве, то, що тягнуло на дно, я залишив в минулому саме завдяки цьому кліпу. Почав життя з чистого аркуша. Я змінив ставлення до багатьох речей. І до самотності в тому числі. Трек "Сам один" – це дуже особиста історія. Про те, що самотність іноді – краще, що може трапитися з людиною", – розговорився Веренчік.

Олексій Веренчік Прес-служба

Як повідомляв OBOZREVATEL, популярний український співак MONATIK заявив про вихід третього сольного альбому "LOVE IT ритм". Так, його презентація відбулася одночасно на всіх цифрових майданчиках напередодні масштабного Stadium Show, яке заплановане 1 червня на НСК Олімпійський.

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