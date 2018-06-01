Український фотограф Кардашьян блиснула грудьми

Український фотограф Саша Самсонова, яка прославилася в мережі фотосесіями для знаменитостей світового шоу-бізнесу, зокрема пікантними знімками зірок сімейства Кардашьян, поділилася з підписниками пікантним знімком.
У кадрі дівчина зображена в сукні-халаті з дуже глибоким декольте, під яку вона не наділа бюстгальтер. Фотографію Саша опублікувала в своєму Instagram-акаунті.
"Я люблю неділі", - підписала Самсонова сміливий кадр.
Саша Самсонова
Instagram @sashasamsonova
Знімок фотографа оцінили більш ніж 22 тис. лайків.
До слова, зазвичай на сторінці дівчини можна зустріти знімки Кайлі та Кендалл Дженнер, Хлое Кардашьян, "королеви бурлеску" Діти фон Тіз, а також різних західних зірок шоубізу.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Самсонова зняла кліп американському поп-виконавцю Gallant.