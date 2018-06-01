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СпортLady

Український фотограф Кардашьян блиснула грудьми

1.1тЧитати новину російською

Український фотограф Саша Самсонова, яка прославилася в мережі фотосесіями для знаменитостей світового шоу-бізнесу, зокрема пікантними знімками зірок сімейства Кардашьян, поділилася з підписниками пікантним знімком.

У кадрі дівчина зображена в сукні-халаті з дуже глибоким декольте, під яку вона не наділа бюстгальтер. Фотографію Саша опублікувала в своєму Instagram-акаунті.

"Я люблю неділі", - підписала Самсонова сміливий кадр.

Саша Самсонова

Instagram @sashasamsonova

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Знімок фотографа оцінили більш ніж 22 тис. лайків.

До слова, зазвичай на сторінці дівчини можна зустріти знімки Кайлі та Кендалл Дженнер, Хлое Кардашьян, "королеви бурлеску" Діти фон Тіз, а також різних західних зірок шоубізу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Самсонова зняла кліп американському поп-виконавцю Gallant.

Особа
Саша Самсонова
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