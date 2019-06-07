Українські зірки масово засвітилися в Росії: з'явилися перші фото

У Росії 7 червня відбулася премія МузТВ -2019, на яку були запрошені українські зірки.
OBOZREVATEL розповість, хто опинився претендентами на нагороду. Також в мережі з'явилися перші знімки артистів з України на цьому заході.
МузТВ-2019 - Українські зірки
В цьому році в категорії Краща виконавиця були номіновані чотири українки: Віра Брежнєва, Світлана Лобода, Ані Лорак і Йолка. Лорак прийшла на премію у відвертій сукні, що викликало шквал критики в мережі.
Ані Лорак на МузТВ-2019
world_stars_people / Instagram
Світлана Лобода на МузТВ-2019
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Епатажний український співак Макс Барських опинився в числі претендентів на звання Кращого виконавця. Він приїхав в Москву, про що свідчать фотографії в Instagram.
Макс Барських на сцені - МузТВ-2019
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Макс Барських на МузТВ-2019
Instagram Макса Барських
Instagram @ ieugenewow
А в номінації Краща пісня були висунуті: Світлана Лобода з піснею "SuperStar", Макс Барських з піснею "Берега" і гурт KAZKA з треком "Плакала". До слова, останні не були помічені на заході.
Також на захід вирушила MARUV (Анна Корсун). У сторіс вона опублікувала відео, поскаржившись, що не встигла на червону доріжку. А вже через деякий час вона показала, що вийшла на сцену. MARUV & BOOSIN з треком Drunk Groove були представлені в номінації Краща пісня іноземною мовою.
MARUV - МузТВ-2019
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MARUV запізнилася на червону доріжку МузТВ-2019
Сторіс
Виступ MARUV на МузТВ-2019
Сторіс
Український колектив Artik & Asti також був присутній на премії. Вони були номіновані на звання Кращого поп-гурту разом із "Время и Стекло". Останні не з'явилися в Росії.
Artik & Asti на МузТВ-2019
Instagram / Artik & Asti
Співачка з Кривого Рогу Марі Краймбрері також виявилася в числі претендентів на МузТВ-2019. Її номінували в категорії Прорив року.
Марі Краймбрері на МузТВ-2019
Instagram Краймбрері
Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2018 році на премії МузТВ засвітився Макс Барських, якого розкритикували за це в мережі. Також на заході виступила Світлана Лобода. А Ані Лорак на МузТВ-2018 розкритикували за вбрання.
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