Українські рокери з "Х-фактора" зняли кліп із зіркою Playboy: гаряче відео

Український рок-гурт Epolets, яка брав участь у вокальному проекті "Х-фактор", ознаменував початок весни релізом свіжого синглу "Казка" і яскравим кліпом на пісню, в якому знялася дівчина з обкладинки чоловічого глянцю Playboy.

Драйвова пісня про небезпечну пристрасть і любов до фатальної дівчини в перший же день потрапила на перше місце в український чарт iTunes, повідомила прес-служба гурту (подивитися кліп можна в кінці новини).

Кліп на успішний сингл Epolets не довелося довго чекати. Образ головної героїні, про яку співає фронтмен групи Павло Варениця, на екрані втілила модель Адель Вакула – найсексуальніша дівчина 2018 року за версією журналу Playboy.

Адель Вакула Фото: Василь Галушкин

"Гурт Epolets став для мене приємним відкриттям. До знайомства з їхньою творчістю я була впевнена, що це не мій формат музики – я помилялася. Режисер надіслав мені пісню і за день я знала слова напам'ять. Сусіди, по всій видимості, теж. Це такий міні-фільм, в якому завдяки щасливому випадку збулася моя давня мрія – зіграти вампіра!" – прокоментувала Адель.

Адель Вакула Фото: Василь Галушкин

Адель Вакула Фото: Василь Галушкин

Режисером відео став Віктор Скуратівський, екс-басист гурту Друга Ріка і автор безлічі кліпів для українських артистів, таких як Потап і Настя, LOBODA, Мачете, СКАЙ, Без Обмежень, Mountain Breeze, KARNA і багатьох інших.

Epolets Фото: Василь Галушкин

"Коли наш менеджер Наташа подзвонила і сказала, що Вітя погодився знімати нам кліп, я радів як дитина, якій пообіцяли за хороші оцінки подарувати комп'ютерну приставку. З підліткового віку я не байдужий до теми вампірів, тому, коли Скуратівський скинув сюжет, я був приємно здивований! Але тоді я ще не знав, що в кліпі буде зніматися модель з обкладинки Playboy Адель Вакула. А це без перебільшення п**датий бонус!" – відверто розповів Паша Варениця.

Epolets Фото: Василь Галушкин

Нагадаємо, що група вирушила в весняний тур по містах України, в якому зіграє нову пісню і всім улюблені хіти зі своєї дискографії. Першим у списку став концерт в Одесі, далі по курсу – Львів (23 березня), Дніпро (30 березня) і Харків (31 березня). А фінальною крапкою стане київський клуб Atlas – 7 квітня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 21 березня, популярний український гурт "Время и Стекло" презентував нову пісню українською мовою. Трек "Дим" викликав справжній фурор в мережі.

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