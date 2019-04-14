Українська знаменитість розповіла, чому приховує чоловіка

Коли люди багато років живуть у шлюбі, вони іноді заходять в секс-шопи, щоб якось урізноманітнити своє сексуальне життя. Можливо, одного разу так Ольга Цибульська вирішить урізноманітнити своє особисте життя плітками, проте не зараз.

Так Українська співачка і телеведуча в одному зі своїх інтерв'ю відповіла на одне з найпопулярніших до неї питань. Ось вже кілька років вона приховує особистість свого чоловіка. Зірка активно веде сторінки в соцмережі, однак обличчя чоловіка та сина знаменитість ретельно ховає від сторонніх, пише "Сегодня".

"Коли люди давно живуть у шлюбі вони потім періодично заходять в секс-шоп, щоб якось урізноманітнити своє сексуальне життя. Можливо, коли нам стане нудно жити в шлюбі, і нам захочеться додати туди трохи пліток, ми разом з чоловіком з'явимося на якійсь обкладинці", – зазначила Цибульська.

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При цьому Цибульська зізналася, що кілька років боялася показати дитину в соціальних мережах. За словами ведучої, дитина не була готовою стати знаменитістю.

"Той момент, як Нестор почав дивитися на свої фото в Instagram і питати "чому мене не видно" або "чому фото зі спини" я зрозуміла, що він готовий до того, щоб я його показала публіці", – додала вона.

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