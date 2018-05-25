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Українська версія "Містер і місіс Сміт": Alyosha зважилася на сміливі трюки в новому кліпі

1.2тЧитати новину російською

Відома українська співачка Alyosha екранізувала нову пісню “Текіла”.

"Текіла” відмінно передає стан кохання, але кохання не простого, а з конфліктом!Думаю, зараз - саме час додати у стосунки пристрасть, вогненну й чисту, мов палаюча текіла!" - ділиться співачка.

В основі сюжету кліпу лежить історія, яку показано у фільмі “Містер і місіс Сміт”. Щоб повністю вжитися в роль спецагента, Alyosha повністю відмовилася від дублерші та виконувала усі трюки сама. Над відео працювала знімальна команда на чолі з режисером Інною Грабар.

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"Alyosha не потрібно щоразу створювати заново, достатньо лише розкрити ще одну грань її талановитої і тонкої душі! Ми не гналися за глянцевою історією, у кліпі немає жодних умов, жодних рамок", - коментує режисер “Текіли” Інна Грабар. - Для усіх нас задача була лише одна: показати подружнє життя за 200 секунд. Коли між артистом та режисером є синергія - це запорука того, що все вдасться. Незважаючи на те, що зйомки були непростими, Alyosha горіла бажанням без упину жити життям своєї героїні. Тому працювати нам було дуже легко!".

прес-служба Alyosha

прес-служба Alyosha

прес-служба Alyosha

Трек "Текіла" був представлений співачкою на Національної музичної премії "Золота Жар-птиця", яка відбулася 19 травня.

Зараз Alyosha закінчує роботу над новим треком, який цього літа стане гімном дитячого музичного фестивалю "Чорноморські ігри".

Раніше OBOZREVATEL повідомив, що Alyosha розкрила секрети сімейного життя.

Особа
Alyosha
Місце
Україна
Об'єкти
кліпвидео
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