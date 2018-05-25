Українська версія "Містер і місіс Сміт": Alyosha зважилася на сміливі трюки в новому кліпі

Відома українська співачка Alyosha екранізувала нову пісню “Текіла”.

"Текіла” відмінно передає стан кохання, але кохання не простого, а з конфліктом!Думаю, зараз - саме час додати у стосунки пристрасть, вогненну й чисту, мов палаюча текіла!" - ділиться співачка.

В основі сюжету кліпу лежить історія, яку показано у фільмі “Містер і місіс Сміт”. Щоб повністю вжитися в роль спецагента, Alyosha повністю відмовилася від дублерші та виконувала усі трюки сама. Над відео працювала знімальна команда на чолі з режисером Інною Грабар.

"Alyosha не потрібно щоразу створювати заново, достатньо лише розкрити ще одну грань її талановитої і тонкої душі! Ми не гналися за глянцевою історією, у кліпі немає жодних умов, жодних рамок", - коментує режисер “Текіли” Інна Грабар. - Для усіх нас задача була лише одна: показати подружнє життя за 200 секунд. Коли між артистом та режисером є синергія - це запорука того, що все вдасться. Незважаючи на те, що зйомки були непростими, Alyosha горіла бажанням без упину жити життям своєї героїні. Тому працювати нам було дуже легко!".

прес-служба Alyosha

прес-служба Alyosha

прес-служба Alyosha

Трек "Текіла" був представлений співачкою на Національної музичної премії "Золота Жар-птиця", яка відбулася 19 травня.

Зараз Alyosha закінчує роботу над новим треком, який цього літа стане гімном дитячого музичного фестивалю "Чорноморські ігри".

Раніше OBOZREVATEL повідомив, що Alyosha розкрила секрети сімейного життя.