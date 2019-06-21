Українська співачка вразила містичним відео

Українська співачка Христина Соловій презентувала кліп на пісню "Любий друг" з нового альбому, вразивши численних шанувальників.

Відео зняли за мотивами легендарного серіалу "Твін Пікс" режисера Девіда Лінча (щоб подивитися атмосферний ролик, проскрольте до кінця сторінки).

"Христина Соловій презентує кліп-дежавю на стрічку Девіда Лінча "Твін Пікс". Сова, лиси, споріднені душі та червона кімната "Твін Піксу" в новому кліпі Христини Соловій "Любий друг". Відео зняли у травні в Києві. Реалізував задум відтворити "Твін Пікс" режисер Юрій Радковський, а партнером Христини й головним героєм кліпу став відомий канадський режисер, продюсер та актор Істан Розумний", – йдеться в описі.

За словами Радковського, сюжетна історія кліпу дуже проста – була історія дорослих людей, які з дитинства прожили в гармонії. Потім почалася гілка з героями, яких зіграли Соловій та Розумний.

Кліп "Любий друг" Кадр з відео

"Таємнича атмосфера "Твін Піксу" Девіда Лінча, надихнула мене ще під час створення пісні, у її звучанні і знайшла своє логічне продовження у візуалізації. Рідність душ і їх існування у різних часопросторах - тема, яка завжди мене хвилювала. Я певна, що ця історія зрезонує у багатьох душах. Ми не завжди можемо пояснити той дивний зв‘язок, який виникає між різними, на перший погляд людьми. Шукаємо цьому пояснення, аналізуємо, звертаємось до психологів і різних "відаючих". Існують мрійники, котрі вірять, що ми проживаємо не одне життя і маємо шанс зустріти свою рідну душу", – пояснила співачка.

В описі до кліпу уточнюється, що Соловій є активісткою руху захисту тварин, і для того, щоб знову привернути увагу суспільства до проблеми, взяла на зйомки довгохвосту сову на ім'я Міднайт, двох лисиць Ніксі та цуценя Рудольфа.

Кадр з кліпу "Любий друг" скріншот

Шанувальники залишилися під враження від ролика, що нагадував загадковий серіал Лінча. "Шикарний і цікавий кліп, який вартий мільйонів переглядів", "Просто чудово. Українська мова наша неймовірна", "Вау! Гарна ідея з'єднати "Твін Пікс" і таку чудову пісню", – захопилися в коментарях.

Христина Соловій – "Любий друг"

"Твін Пікс": момент із попаданням до червоної кімнати

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2019 році Христина Соловій записала кавер на пісню "Холодно" гурту "Океан Ельзи", який став саундтреком до історичного фільму "Крути 1918 року".

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