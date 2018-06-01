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СпортLady

Українська співачка вирушила в окупований Крим

2.5тЧитати новину російською

Учасниця вокального проекту "Голос.Діті", юна співачка Єва Льопа вирушила в окупований Крим.

Там вона виступить у фіналі російського конкурсу "Дитяча нова хвиля-2018", який проходить 31 травня та 1 червня. Про це передає Styler.

На своїй особистій сторінці в соціальній мережі Instagram дівчинка опублікувала фотографії, зроблені в окупованій Ялті.

Єва Льопа в Ялті

Instagram @ evsi_22

Єва Льопа в Ялті

Instagram @ evsi_22

На офіційному сайті конкурсу Єва зазначена, як його учасниця.

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До слова, учасники "Дитячої нової хвилі" отримали привітання від президента РФ Володимира Путіна.

У мережі також опубліковано виступ Єви Льопи у півфіналі "Дитячої Нової Хвилі-2018".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Україні розповіли про серйозні проблеми Криму.

Читайте всі новини по темі ""Голос. Діти"" на сайті "Обозреватель".

Тема
"Голос. Діти"
Місце
УкраїнаЯлта
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