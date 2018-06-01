Українська співачка вирушила в окупований Крим

Учасниця вокального проекту "Голос.Діті", юна співачка Єва Льопа вирушила в окупований Крим.

Там вона виступить у фіналі російського конкурсу "Дитяча нова хвиля-2018", який проходить 31 травня та 1 червня. Про це передає Styler.

На своїй особистій сторінці в соціальній мережі Instagram дівчинка опублікувала фотографії, зроблені в окупованій Ялті.

Єва Льопа в Ялті Instagram @ evsi_22

Єва Льопа в Ялті Instagram @ evsi_22

На офіційному сайті конкурсу Єва зазначена, як його учасниця.

До слова, учасники "Дитячої нової хвилі" отримали привітання від президента РФ Володимира Путіна.

У мережі також опубліковано виступ Єви Льопи у півфіналі "Дитячої Нової Хвилі-2018".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Україні розповіли про серйозні проблеми Криму.