Українська співачка вирушила в окупований Крим

Учасниця вокального проекту "Голос.Діті", юна співачка Єва Льопа вирушила в окупований Крим.
Там вона виступить у фіналі російського конкурсу "Дитяча нова хвиля-2018", який проходить 31 травня та 1 червня. Про це передає Styler.
На своїй особистій сторінці в соціальній мережі Instagram дівчинка опублікувала фотографії, зроблені в окупованій Ялті.
Єва Льопа в Ялті
Instagram @ evsi_22
Єва Льопа в Ялті
Instagram @ evsi_22
На офіційному сайті конкурсу Єва зазначена, як його учасниця.
До слова, учасники "Дитячої нової хвилі" отримали привітання від президента РФ Володимира Путіна.
У мережі також опубліковано виступ Єви Льопи у півфіналі "Дитячої Нової Хвилі-2018".
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Україні розповіли про серйозні проблеми Криму.
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