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Українська співачка в купальнику вразила сексуальним тілом

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Українська виконавиця Альона Омаргалієва, вокалістка проекту TamerlanAlena, вразила своїх фоловерів в Instagram ефектним фото в купальнику.

На особистій сторінці в соцмережі поп-зірка опублікувала фото біля басейну, на якому позує на тлі ранкового пейзажу.

# рано # аленаомаргаліева

Публікація від Omargalieva Alena (@ omargalieva.alena)

"Рано", - коротко підписала вона фотографію.

Крім компліментів щодо зовнішності співачки в коментарях зустрічаються здогади користувачів соцмережі. Уважні фоловерів Омаргалієвої припустили, що артистка знімає новий кліп і для цього відправилася до океану.

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Чи правдиві домисли, невідомо. Артистка, судячи з усього, вирішила зберегти інтригу.

Українська співачка в купальнику вразила сексуальним тілом

Фото: instagram.com/omargalieva.alena

Українська співачка в купальнику вразила сексуальним тілом

Фото: instagram.com/omargalieva.alena

Українська співачка в купальнику вразила сексуальним тілом

Фото: instagram.com/omargalieva.alena

Як писав раніше OBOZREVATEL, одна з "ангелів" бренду Victoria's Secret Тейлор Хілл розкрила свій секрет ідеальної фігури. Дівчина розповіла, що перед важливими зйомками, завжди збільшує фізичні навантаження. При цьому Хілл стежить за своїм харчуванням, щоб завжди відчувати себе добре, але суворої дієти не дотримується.

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Місце
Україна
Теги
Instagramшоу-бизнес
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Сибиряк Дмитрий
Сибиряк Дмитрий
Прямая дорога на Ленинградку..
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