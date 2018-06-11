Українська секс-бомба різко відповіла на критику хейтерів

Українська модель і співачка Даша Астаф'єва, на чиїй сторінці у соцмережі нерідко можна побачити знімки відвертих фотосесій, різко і з гумором відповіла на критику фоловерів, які засипають її докорами.

Пост-звернення знаменитість опублікувала на особистій сторінці в Instagram.

"Ні, це не свіженький манікюр чи фото в стилі #nomakeup. Це моє ставлення до тих, хто не зважає на моєю думкою і позицією, хто сміє ображати і писати гидоту, і погрожувати на моїй же сторінці", - зазначила Астаф'єва.

До свого меседжу модель додала фото, на якому демонстративно винесла в центр кадру середній палець правої руки.

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"Мало того, що ви йдете в бан, подумки ви йдете самі знаєте куди!" - підсумувала зірка.

Користувачі соцмережі підтримали знаменитість, висловивши свою позицію в коментарях під постом.

"Так тримати, Даша", "Навіть посилає красиво", - посміялися під знімком.

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