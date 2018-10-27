Українська секс-бомба постала в образі мертвої черниці: фото

Колишня учасниця групи NIKITA, співачка Даша Астаф'єва здивувала містичною фотосесією, зробленою до Хеллоуїну.

33-річна артистка поділилася в Instagram фото, на яких вона позує в страхітливих образах.

​​На одному з них Астаф'єва постала в наряді мертвої черниці з кров'ю на лобі. Поруч з нею позує Потап в образі пастора з порізами на щоці.

На іншому знімку Астаф'єва зі стразами на обличчі демонструє пишні груди. А також в сріблястому топі з паєтками облизує "криваві" пальці.

На ще одному знімку співачка позує в оточенні загримованих чоловіків у клубах диму.

Підписників зірки вразили фотографії. Вони залишили безліч захоплених коментарів під кадрами.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, Даша Астаф'єва захопила шанувальників пікантними фото, де акцентує увагу на своїй апетитній фігурі.