Українська секс-бомба показала підтягнуті форми

Українська секс-бомба, співачка й актриса Даша Астаф'єва похвалилася підтягнутою фігурою.

Знімок, на якому артистка демонструє підкачаний прес і розкішні груди, вона опублікувала в своєму Instagram-акаунті.

У кадрі Астаф'єва позує в яскраво-червоному піджаку на голе тіло, який не приховує достоїнств її фігури.

Даша Астаф'єва Instagram @da_astafieva

Підписники Даші розсипалися в компліментах з приводу її фігури та назвали саму артистку дуже сексуальною.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно під час виступу Даша Астаф'єва випадково показала фанатам груди.