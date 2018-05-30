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СпортLady

Українська секс-бомба показала підтягнуті форми

3.3тЧитати новину російською

Українська секс-бомба, співачка й актриса Даша Астаф'єва похвалилася підтягнутою фігурою.

Знімок, на якому артистка демонструє підкачаний прес і розкішні груди, вона опублікувала в своєму Instagram-акаунті.

У кадрі Астаф'єва позує в яскраво-червоному піджаку на голе тіло, який не приховує достоїнств її фігури.

Даша Астаф'єва

Instagram @da_astafieva

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Підписники Даші розсипалися в компліментах з приводу її фігури та назвали саму артистку дуже сексуальною.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно під час виступу Даша Астаф'єва випадково показала фанатам груди.

Особа
Даша Астаф'єва
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