Українська радіостанція виплатила найбільший штраф через квоти

Радіостанція "П'ятниця" виплатила найбільший штраф з моменту введення мовного квотування на хвилях українського радіо.

За порушення передбачених норм Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення вирахувала суму в розмірі 327,8 тис. грн, повідомив на особистій сторінці в Facebook член Нацради Сергій Костинский.

"Нагадую, в проміжку з 07:00-14:00 частка пісень, виконаних державною мовою, склала 29% замість визначених законом 30%", - вказав він.

Загалом, штраф за порушення мовних квот на радіо склав 5% від суми ліцензійного збору.

"Минулого року Національна рада застосувала санкцію "штраф" до 17 радіостанцій. Загальна сума штрафів становила більш ніж 1 млн грн.", - додав Костинський.

Раніше один із найбільших штрафів Національна рада з питань телебачення і радіомовлення з тієї ж причини наклала на радіостанцію "ЕРА FM". Сума виплат склала 317 тис. грн.

Нагадаємо, в червні 2016 року Верховна Рада України підтримала законопроект про внесення змін до закону України "Про телебачення і радіомовлення" (щодо частки пісень державною мовою в музичних радіопрограмах і радіопередачах).

Закон передбачає обов'язок телерадіоорганізаціями при здійсненні радіомовлення забезпечувати частку пісень державною мовою не менше 35% від загального обсягу пісень поширених протягом доби, зокрема не менше 35% від загального обсягу пісень, поширених у кожному проміжку часу з 7.00 до 14:00 і з 15:00 до 22:00 години.

Як раніше повідомляв "Обозреватель", Верховна Рада прийняла в другому читанні законопроект про введення мовних квот на українському телебаченні.