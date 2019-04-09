Українська поп-співачка станцювала на камеру без білизни: в мережі ажіотаж

Українська співачка, екс-солістка гурту Nikita і колишня учасниця проекту ''Танці з зірками'' Анастасія Кумейко, відома також як DJ NANA, постала перед шанувальниками в мережі без білизни.

Артистка показала гарячий ролик на своїй сторінці в Instagram, де станцювала у відвертій сукні, що підкреслює її апетитні форми (щоб подивитися відео, доскролльте новину до кінця).

Під час пікантних рухів Нани частково оголювалися її груди та інші частини тіла. Шанувальники прийшли в захват від еротичного відео співачки.

DJ NANA (Анастасія Кумейко) Instagram @anastasia_domination

У коментарях багато користувачів відзначили, що Кумейко виглядає сексуально, але багатьох збентежило те, що під сукнею немає білизни.

Скріншот відео Instagram @anastasia_domination

Скріншот відео Instagram @anastasia_domination

Новини Українська співачка показала фігуру у відвертому купальнику

Скріншот відео Instagram @anastasia_domination

"Боже, яка магія краси! Ти в трусиках танцюєш? Я чекав продовження!" – написали коментатори.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кумейко літала на відпочинок до Таїланду, звідки не припиняла радувати шанувальників пікантними знімками. У перші дні вона опублікувала фото, на якому зображена абсолютно голою. Не забувала співачка також показувати себе в купальнику, лежачи в білосніжному піску на пляжі.

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