Українська поп-співачка станцювала на камеру без білизни: в мережі ажіотаж

Українська співачка, екс-солістка гурту Nikita і колишня учасниця проекту ''Танці з зірками'' Анастасія Кумейко, відома також як DJ NANA, постала перед шанувальниками в мережі без білизни.
Артистка показала гарячий ролик на своїй сторінці в Instagram, де станцювала у відвертій сукні, що підкреслює її апетитні форми (щоб подивитися відео, доскролльте новину до кінця).
Під час пікантних рухів Нани частково оголювалися її груди та інші частини тіла. Шанувальники прийшли в захват від еротичного відео співачки.
DJ NANA (Анастасія Кумейко)
Instagram @anastasia_domination
У коментарях багато користувачів відзначили, що Кумейко виглядає сексуально, але багатьох збентежило те, що під сукнею немає білизни.
Скріншот відео
Instagram @anastasia_domination
Скріншот відео
Instagram @anastasia_domination
Скріншот відео
Instagram @anastasia_domination
"Боже, яка магія краси! Ти в трусиках танцюєш? Я чекав продовження!" – написали коментатори.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кумейко літала на відпочинок до Таїланду, звідки не припиняла радувати шанувальників пікантними знімками. У перші дні вона опублікувала фото, на якому зображена абсолютно голою. Не забувала співачка також показувати себе в купальнику, лежачи в білосніжному піску на пляжі.
Тільки у нас в Instagram ви дізнаєтесь всі секрети Винника!
Читайте всі новини по темі "Танці з зірками" на сайті "OBOZREVATEL".