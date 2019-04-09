МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
набору чаїв Взяти участь
Приз
Реєстрація
СпортLady

/Шоубіз

Українська поп-співачка станцювала на камеру без білизни: в мережі ажіотаж

4.6тЧитати матеріал російською

Українська співачка, екс-солістка гурту Nikita і колишня учасниця проекту ''Танці з зірками'' Анастасія Кумейко, відома також як DJ NANA, постала перед шанувальниками в мережі без білизни.

Артистка показала гарячий ролик на своїй сторінці в Instagram, де станцювала у відвертій сукні, що підкреслює її апетитні форми (щоб подивитися відео, доскролльте новину до кінця).

Під час пікантних рухів Нани частково оголювалися її груди та інші частини тіла. Шанувальники прийшли в захват від еротичного відео співачки.

DJ NANA (Анастасія Кумейко)

DJ NANA (Анастасія Кумейко)

Instagram @anastasia_domination

Новини
''Шикарні груди'': українська співачка знялася в зухвалій фотосесії

У коментарях багато користувачів відзначили, що Кумейко виглядає сексуально, але багатьох збентежило те, що під сукнею немає білизни.

Скріншот відео

Скріншот відео

Instagram @anastasia_domination

Скріншот відео

Скріншот відео

Instagram @anastasia_domination

Новини
Українська співачка показала фігуру у відвертому купальнику
Скріншот відео

Скріншот відео

Instagram @anastasia_domination

"Боже, яка магія краси! Ти в трусиках танцюєш? Я чекав продовження!" – написали коментатори.

Українська поп-співачка станцювала на камеру без білизни: в мережі ажіотаж

Українська поп-співачка станцювала на камеру без білизни: в мережі ажіотаж

Українська поп-співачка станцювала на камеру без білизни: в мережі ажіотаж

Українська поп-співачка станцювала на камеру без білизни: в мережі ажіотаж

Українська поп-співачка станцювала на камеру без білизни: в мережі ажіотаж

Українська поп-співачка станцювала на камеру без білизни: в мережі ажіотаж

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кумейко літала на відпочинок до Таїланду, звідки не припиняла радувати шанувальників пікантними знімками. У перші дні вона опублікувала фото, на якому зображена абсолютно голою. Не забувала співачка також показувати себе в купальнику, лежачи в білосніжному піску на пляжі.

Тільки у нас в Instagram ви дізнаєтесь всі секрети Винника!

Читайте всі новини по темі "Танці з зірками" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Танці з зірками
Особа
Анастасія Кумейко
Тег
Танці з зірками
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
11
1
Смішно
1
Цікаво
2
Сумно
7
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Пигин Макс
Пигин Макс
Шалава...
Показати коментар повністю
Відповісти
1
1
Dell Alex
Dell Alex
Пигин Макс, завидуй молча из своего монастыря ))
Показати коментар повністю
Відповісти
0
1

Блоги / думки