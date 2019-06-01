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Українки приголомшили УЄФА: хто такі Asturia і чим відомі по всьому світу

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Український квартет Asturia Girls, який виконає гімн Ліги чемпіонів перед фінальним матчем нинішнього розіграшу турніру, складається з чотирьох талановитих дівчат з освітою Національної академії ім. Петра Ілліча Чайковського.

На офіційному сайті музичного колективу повідомляється, що це сучасний струнний проект з унікальною шоу-програмою.

Asturia Girls

Asturia Girls

Facebook - Asturia Girls

"Тембри сучасних електроінструментів, яскраві сценічні костюми і експресія виконання перетворюють виступи Asturia в видовищний музичний спектакль, а авторські обробки відомих творів вражають своїм новим оригінальним звучанням", – сказано в описі.

учасниці квартету

Asturia Girls

Asturia Girls

asturia.ua

  • Віра Валієва – скрипка.

  • Катерина Головко – скрипка.

  • Олена Москаленко – альт.

  • Мирослава Цибко – віолончель.

Дівчата є переможцями державних конкурсів скрипалів та віолончелістів, мають досвід сольного і камерного виконання.

Що означає назва квартету

Asturia Girls на стадіоні в Мадриді

Asturia Girls на стадіоні в Мадриді

Facebook - Asturia Girls

ASTURIA походить від однойменної назви твору іспанського композитора Ісаака Альбеніса. Дівчата вибрали його, тому що це була перша сучасна обробка творчого колективу, яка до цього дня є візитною карткою талановитих виконавиць.

Asturia Girls - Asturia (Іссаак Альбенис)

Дівчата підкорюють музичний цінителів по всьому світу незвичайними аранжуваннями. Вони виконують саундтреки до фільмів, хіти знаменитих сучасних виконавців, таких як Леді Гага, а також дають нові фарби класичним композиціям.

Квартет Asturia Girls виступає в різних країнах світу, де у них вже з'явилося багато шанувальників у Франції, Німеччині, Латвії та Литві, в Дубаях, Монако, Марокко, Австрії та інших країнах. Музичний колектив отримав державні нагороди та подяку благодійних організацій.

З найзначущих заходів за межами України можна виділити шоу великої виставки яхт в Ліоні (Франція); відкриття готелю і нагородження Power Brands Rising Stars Award в Дубаї; модний показ в Марокко та інші.

Asturia Girls - Storm (Антоніо Вівальді)

Asturia Girls - виступ 2013 року

Як повідомляв OBOZREVATEL, фінал Ліги чемпіонів-2019 відбудеться 1 червня, на стадіоні "Ванда Метрополітан". OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Тоттенхем – Ліверпуль. Початок – о 22:00 за київським часом.

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Місце
Україна
Теги
музикашоу-бизнес
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