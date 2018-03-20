Українка стала зіркою талант-шоу в Португалії

Українка Майя Рудь стала зіркою відомого талант-шоу Got Talent Portugal-2018 (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Так, 45-річна жінка, яка переїхала до Португалії більше 15 років тому, вийшла на сцену шоу талантів і зуміла завоювати схвалення від суддів. Відеоролик з її конкурсним номером опублікований на YouTube-каналі проекту.

Під час свого виступу на сцені португальського телешоу Got Talent Майя заспівала знамениту композицію "Адажіо соль мінор" (Adagio in G-minor), також відому як "Адажіо Альбіноні". Її спів зворушив всіх журі конкурсу, від яких Рудь отримала три "Так".

Кадр з виступу Майї Рудь YouTube

Новини Українку мимоволі зробили обличчям конкурсу краси в Росії

"У вашому співі надзвичайна щирість", - сказав після її виступу відомий португальський музичний критик Мануель Моура дус Сантос, який є одним із суддів проекту.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше 23-річна українка Катерина Грінюх стала героїнею італійської версії популярного кулінарного проекту "МастерШеф".