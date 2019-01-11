Українець у списку: в Росії назвали претендентів на Євробачення-2019

У Росії озвучили ймовірний список претендентів на участь у міжнародному пісенному конкурсі Євробачення-2019. Одним з них цього року знову став співак Олександр Панайотов, зірка російського проекту "Голос", виходець з України.

Вкотре в країні відмовилися від відкритого національного відбору, як пише Super, учасника на правах організатора просто призначить телеканал "Россия 1".

Філіп Кіркоров і Єгор Крід Фото: super.ru

На відміну від України, де за право представити країну на конкурсі змагатимуться 16 виконавців і гуртів, у російському списку претендентів набралося всього 7 імен, до того ж більшість тих, які звучать у контексті Євробачення щороку.

Так список очолили "король" поп-сцени Філіп Кіркоров і учасник Євробачення-2016 Сергій Лазарєв, телеведуча Ольга Бузова і співак Єгор Крід, один з виконавців вірусного хіта "Цвет настроения черный".

Також у ньому спливло ім'я зірки шоу "Голос" Олександра Панайотова, уродженця Запоріжжя, якого мали намір відправити на Євробачення-2017 до Києва до того, як вибрали Юлію Самойлову.

У 2017 році Росія демонстративно відмовилася від участі у конкурсі, оскільки до України не пустили її представницю, співачку Юлію Самойлову, яка раніше була помічена в окупованому Росією Криму. Наступної весни, у травні 2018-го, дівчина вирушила на конкурс до Португалії, тоді як Олександр Панайотов залишався найбільш обговорюваним кандидатом на участь у конкурсі 2019 року.

Олександр Панайотов Фото: restsnames.info

Крім вищезгаданих імен, у списку претендентів згадуються і менш відомі: 33-річна екс-учасниця гурту "Серебро" Лєна Темнікова і молода співачка Manizha. Остаточно ім'я представника Росії на конкурсі назвуть в середині січня.

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