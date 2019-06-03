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"Україно, ти — любов": Учасник "Голос. Діти" підірвав мережу своїм виступом

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Учасник п'ятого сезону вокального шоу "Голос. Діти" Єгор Уманець захопив мережу зворушливим виконанням пісні "Шлях додому" співачки й судді проекту Джамали.

Так, його голос звучав настільки проникливо, чисто і ніжно, що він повернув до себе Джамалу, до якої і відправився в команду. Хлопчику навіть пощастило виконати декілька рядків з цієї пісні разом зі співачкою. Відповідне відео було опубліковано на YouTube (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

Єгор Уманець

Єгор Уманець

Фото: instagram/golos.dity

Єгор Уманець і Джамала

Єгор Уманець і Джамала

Фото: скріншот з відео

"Який гарний вокал, одразу зрозуміла, що ти повинен бути в команді Джамали. Я відчула", — зазначила ще один суддя проекту Надя Дорофєєва з гурту "Время и Стекло" (Надя Дорофєєва та Позитив зайняли одне суддівське крісло і будуть тренувати свою команду разом). Усі подробиці другого випуску читайте тут.

Гурт "Время и Стекло"

Гурт "Время и Стекло"

Фото: скріншот з відео

DZIDZIO

DZIDZIO

Фото: скріншот з відео

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Зазначимо: в мережі виник ажіотаж навколо виступу. Користувачі прокоментували, що Єгор виступив дуже зворушливо і змусив їх плакати

"Україно, ти — любов": Учасник "Голос. Діти" підірвав мережу своїм виступом
"Україно, ти — любов": Учасник "Голос. Діти" підірвав мережу своїм виступом
"Україно, ти — любов": Учасник "Голос. Діти" підірвав мережу своїм виступом
"Україно, ти — любов": Учасник "Голос. Діти" підірвав мережу своїм виступом
"Україно, ти — любов": Учасник "Голос. Діти" підірвав мережу своїм виступом
"Україно, ти — любов": Учасник "Голос. Діти" підірвав мережу своїм виступом

Як повідомляв OBOZREVATEL, представник журі українського вокального проекту "Голос. Діти", епатажний співак DZIDZIO (Михайло Хома) ошелешив раптовою заявою під час першого випуску шоу. Артист згадав страшну історію з дитинства, коли два роки жив із упевненістю, що "вбив" свою бабусю.

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Місце
Україна
Тег
Голос. Діти
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