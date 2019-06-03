"Україно, ти — любов": Учасник "Голос. Діти" підірвав мережу своїм виступом

Учасник п'ятого сезону вокального шоу "Голос. Діти" Єгор Уманець захопив мережу зворушливим виконанням пісні "Шлях додому" співачки й судді проекту Джамали.

Так, його голос звучав настільки проникливо, чисто і ніжно, що він повернув до себе Джамалу, до якої і відправився в команду. Хлопчику навіть пощастило виконати декілька рядків з цієї пісні разом зі співачкою. Відповідне відео було опубліковано на YouTube (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

Єгор Уманець Фото: instagram/golos.dity

Єгор Уманець і Джамала Фото: скріншот з відео

"Який гарний вокал, одразу зрозуміла, що ти повинен бути в команді Джамали. Я відчула", — зазначила ще один суддя проекту Надя Дорофєєва з гурту "Время и Стекло" (Надя Дорофєєва та Позитив зайняли одне суддівське крісло і будуть тренувати свою команду разом). Усі подробиці другого випуску читайте тут.

Гурт "Время и Стекло" Фото: скріншот з відео

DZIDZIO Фото: скріншот з відео

Зазначимо: в мережі виник ажіотаж навколо виступу. Користувачі прокоментували, що Єгор виступив дуже зворушливо і змусив їх плакати

Як повідомляв OBOZREVATEL, представник журі українського вокального проекту "Голос. Діти", епатажний співак DZIDZIO (Михайло Хома) ошелешив раптовою заявою під час першого випуску шоу. Артист згадав страшну історію з дитинства, коли два роки жив із упевненістю, що "вбив" свою бабусю.

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