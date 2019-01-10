''Україна там, а Росія — он там'': дочка Олі Полякової розсмішила мережу

Українська поп-діва Оля Полякова потішила своїх підписників в Instagram коротким відео з молодшою дочкою Алісою.

На особистій сторінці в соцмережі артистка опублікувала ролик, на якому сперечається з дівчинкою про свій переліт із США до Таїланду, після чого Аліса виправляє маму і розповідає, з якого боку Землі, на її думку, насправді розташовані країни.

"Як чудово, я дісталася, — зазначила співачка на відео, знімаючи океан. — Невже? Я пролетіла півсвіту".

Ця фраза викликала сміх маленької дочки, яка взялася доводити мамі, що вона перебільшує.

"Це правда, я була в Америці, а тепер я у Таїланді. Я пролетіла більше ніж півсвіту, два океани..." — продовжила заперечувати артистка.

Однак дочка знову перебила її і почала вказувати рукою в різні боки: "Ось там Європа, там Україна, а он там — Росія", — заявила вона, вказавши пальцем у небо.

"Думаєш, там Росія? На небі? Зрозуміло..." — посміялася Полякова.

Відео співачки зібрало в соцмережі понад 130 тис. переглядів. У коментарях фоловери зірки почали жартувати про Росію, яка "вже на небі".

"Вустами дитини глаголить істина". "А дівчинка знає, що каже", "От, навіть дитині зрозуміло все", - посміялися під роликом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Оля Полякова вразила шанувальників підлітковим фото. Побачивши архівний знімок знаменитості, користувачі мережі звернули увагу на її схожість зі старшою дочкою Марією.