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''Україна там, а Росія — он там'': дочка Олі Полякової розсмішила мережу

1.9тЧитати матеріал російською

Українська поп-діва Оля Полякова потішила своїх підписників в Instagram коротким відео з молодшою дочкою Алісою.

На особистій сторінці в соцмережі артистка опублікувала ролик, на якому сперечається з дівчинкою про свій переліт із США до Таїланду, після чого Аліса виправляє маму і розповідає, з якого боку Землі, на її думку, насправді розташовані країни.

"Як чудово, я дісталася, — зазначила співачка на відео, знімаючи океан. — Невже? Я пролетіла півсвіту".

Ця фраза викликала сміх маленької дочки, яка взялася доводити мамі, що вона перебільшує.

"Це правда, я була в Америці, а тепер я у Таїланді. Я пролетіла більше ніж півсвіту, два океани..." — продовжила заперечувати артистка.

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Однак дочка знову перебила її і почала вказувати рукою в різні боки: "Ось там Європа, там Україна, а он там — Росія", — заявила вона, вказавши пальцем у небо.

"Думаєш, там Росія? На небі? Зрозуміло..." — посміялася Полякова.

Відео співачки зібрало в соцмережі понад 130 тис. переглядів. У коментарях фоловери зірки почали жартувати про Росію, яка "вже на небі".

"Вустами дитини глаголить істина". "А дівчинка знає, що каже", "От, навіть дитині зрозуміло все", - посміялися під роликом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Оля Полякова вразила шанувальників підлітковим фото. Побачивши архівний знімок знаменитості, користувачі мережі звернули увагу на її схожість зі старшою дочкою Марією.

Особа
Оля Полякова
Теги
соцмережіInstagramшоу-бизнес
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CARGO 100
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Всё правильно ! Росія понад усіх !!!
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