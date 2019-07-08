"Україна – моя рідна країна": переможниця "Голос. Діти" з Казахстану підірвала мережу зізнанням в фіналі

На суперфіналі вокального проекту "Голос. Діти-5", який відбувся в неділю, 7 липня, виступила переможниця попереднього, четвертого сезону Данелія Тулєшова разом зі своїм тренером MONATIK.

Так, 12-річна дівчинка з Казахстану виконала з українським хітмейкером трек "Добеги" і підірвала мережу зізнанням про Україну. Відео номера опубліковано на YouTube (щоб подивитися ролик, доскролльте новину до кінця).

"Україна – моя друга рідна країна! Я правда за все вдячна вам, я думаю, що приїду ще на "дорослий "Голос", – зворушливо поділилася Тулешова з глядачами.

MONATIK і Данелія Тулєшова YouTube

Шанувальники проекту "Голос. Діти" розхвалили переможницю четвертого сезону і відзначили, що дівчинка дуже погарнішала та подорослішала, але її голос при цьому залишився як і раніше неймовірно сильним і проникливим.

"Це кайф для вух і вибух мозку! Подорослішала, але все така ж прекрасна і талановита", – розхвалили юну артистку в мережі.

"Ви помітили, що вже другий сезон поспіль беззаперечними фаворитами є діти з інших країн?" – підкреслили інші.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в п'ятому сезоні шоу "Голос. Діти" переміг грузинський співак Олександр Зазарашвілі. Детальніше про те, як 12-річний хлопчик став сенсацією і що про нього відомо, читайте за цим посиланням.

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