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"Україна – моя рідна країна": переможниця "Голос. Діти" з Казахстану підірвала мережу зізнанням в фіналі

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На суперфіналі вокального проекту "Голос. Діти-5", який відбувся в неділю, 7 липня, виступила переможниця попереднього, четвертого сезону Данелія Тулєшова разом зі своїм тренером MONATIK.

Так, 12-річна дівчинка з Казахстану виконала з українським хітмейкером трек "Добеги" і підірвала мережу зізнанням про Україну. Відео номера опубліковано на YouTube (щоб подивитися ролик, доскролльте новину до кінця).

"Україна – моя друга рідна країна! Я правда за все вдячна вам, я думаю, що приїду ще на "дорослий "Голос", – зворушливо поділилася Тулешова з глядачами.

MONATIK і Данелія Тулєшова

MONATIK і Данелія Тулєшова

YouTube

Шанувальники проекту "Голос. Діти" розхвалили переможницю четвертого сезону і відзначили, що дівчинка дуже погарнішала та подорослішала, але її голос при цьому залишився як і раніше неймовірно сильним і проникливим.

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"Це кайф для вух і вибух мозку! Подорослішала, але все така ж прекрасна і талановита", – розхвалили юну артистку в мережі.

"Ви помітили, що вже другий сезон поспіль беззаперечними фаворитами є діти з інших країн?" – підкреслили інші.

"Україна – моя рідна країна": переможниця "Голос. Діти" з Казахстану підірвала мережу зізнанням в фіналі

"Україна – моя рідна країна": переможниця "Голос. Діти" з Казахстану підірвала мережу зізнанням в фіналі

"Україна – моя рідна країна": переможниця "Голос. Діти" з Казахстану підірвала мережу зізнанням в фіналі

"Україна – моя рідна країна": переможниця "Голос. Діти" з Казахстану підірвала мережу зізнанням в фіналі

"Україна – моя рідна країна": переможниця "Голос. Діти" з Казахстану підірвала мережу зізнанням в фіналі

Як повідомляв OBOZREVATEL, в п'ятому сезоні шоу "Голос. Діти" переміг грузинський співак Олександр Зазарашвілі. Детальніше про те, як 12-річний хлопчик став сенсацією і що про нього відомо, читайте за цим посиланням.

Тільки у нас в Instagram ви дізнаєтесь всі секрети Винника!

Читайте всі новини по темі ""Голос. Діти"" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
"Голос. Діти"
Особа
MONATIK
Тег
Голос. Діти
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Будущия соска
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Игорь Анатольевич, ну до тебя ей далеко. Ты гуру! Весь в свою мамку
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Лозбинг Эмилия
Лозбинг Эмилия
Игорь Анатольевич, ...твоя дочка)))
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