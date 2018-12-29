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''Удачі тобі, Ваня'': Урганта рознесли в мережі за жарт про нову ракету Путіна

7.2тЧитати матеріал російською

Телеведучий Іван Ургант на російському телеканалі обурив мережу жартом про те, що Росія вдарить гіперзвуковою ракетою "Авангард" по США.

Про це ведучий сказав 27 грудня в своїй передачі "Вечірній Ургант". Ургант розповів, що збройні сили РФ провели успішне випробування інтерконтинентальної ракети "Авангард". Також він розповів, що президент РФ Володимир Путін назвав її "подарунком для всіх росіян".

Скрін з відео

Скрін з відео

Іван Ургант

Далі скандальний ведучий жартома пригрозив запуском ракети Сполученим Штатам.

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"А тепер весь світ схрестив пальці, щоб ми не передарували цей подарунок їм. Ось цікаво, де росте ялинка, під яку можна покласти такий подарунок? Я б навіть сказав, в якому штаті?" — пожартував Ургант.

У мережі залишилися незадоволені гумором телеведучого.

"Розум росіян найяскравіше позначається в дурниці". - Василь Ключевський","Мавпи з гранатою"," Іван, ви просто геніальний жартівник. Задорнову з Петросяном до вас як раком до Китаю. Мушу зауважити, що останнім часом ви досягли чималих успіхів у підвищенні якості вашого творчого матеріалу, що не може не радувати простий народ. Продовжуйте в тому-ж дусі, не підведіть. Вся країна дивиться на вас з надією. Ура!","Ургант, ялинка зліва від тебе, а Штат називається Кремль. Удачі тобі, Ваня", — написали в коментарях.

''Удачі тобі, Ваня'': Урганта рознесли в мережі за жарт про нову ракету Путіна

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі підняли на сміх Путіна, який похвалився ракетним комплексом "Авангард".

Особа
Іван Ургант
Місце
Росія
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Комментарии на сайте не модерированы
Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Новейший российский ракетный комплекс «Авангард» прикрывает не столько Россию, сколько чью-то задницу.
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Chesny Victor
Chesny Victor
жидовский обсосок, лизнул хуйла, в самое очко.
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Написано было что люди,а здесь иудово стадо оказалось.
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