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Учасниця Spice Girls зізналася в сексі з колегою по групі

1.3тЧитати матеріал російською

Учасниця популярної в 90-х групи Spice Girls Мелані Браун заявила, що у неї був секс з колегою по колективу Джері Холлівелл. За її словами це сталося всього один раз.

Вона зазначила, що пізніше дівчата посміялися над цією подією. Про це Браун розповіла в інтерв'ю Mail on Sunday.

Spice Girls

Spice Girls

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Після відверто інтерв'ю співачка почала сумніватися, що вчинила правильно. Браун зазначила, що її зізнання може негативно вплинути на шлюб Холлівелл.

Джері Холлівелл

Джері Холлівелл

Muzchart.ru

Джері Холлівелл

Джері Холлівелл

вікіпедія

Мелані Браун

Мелані Браун

cosmo.ru

Мелані Браун

Мелані Браун

tsn.ua

Spice Girls

Spice Girls

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