Учасниця Spice Girls зізналася в сексі з колегою по групі

Учасниця популярної в 90-х групи Spice Girls Мелані Браун заявила, що у неї був секс з колегою по колективу Джері Холлівелл. За її словами це сталося всього один раз.

Вона зазначила, що пізніше дівчата посміялися над цією подією. Про це Браун розповіла в інтерв'ю Mail on Sunday.

Spice Girls час новин

Після відверто інтерв'ю співачка почала сумніватися, що вчинила правильно. Браун зазначила, що її зізнання може негативно вплинути на шлюб Холлівелл.

Джері Холлівелл Muzchart.ru

Джері Холлівелл вікіпедія

Мелані Браун cosmo.ru

Мелані Браун tsn.ua

Spice Girls час новин

Як раніше писав OBOZREVATEL, російська співачка Вікторія Циганова звинуватила Йосипа Кобзона в домаганнях. За її словами, саме відмова заглянути до нього в номер увечері стала причиною багаторічного конфлікту. Уточнюється, що кар'єра у популярної в 90-ті співачки не йшла добре останнім часом. Її чоловік Вадим Циганов стверджує, що це відбувається через відсутність можливості нормально працювати в Росії, адже їй не дають цього робити.

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