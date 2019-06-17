Учасниця "Голос. Діти-5" довела до сліз DZIDZIO. Відео

Дев'ятирічна дівчинка з Херсона Софія Ярова довела до сліз зіркового тренера DZIDZIO, виконавши українську народну пісню "Ой у вишневому саду".
Це сталося у неділю, 16 червня, у фінальному випуску сліпих прослуховувань на шоу "Голос. Діти-5".
Дівчинка з самого початку свого виступу зворушила усіх тренерів проекту пронизливим і щирим звучанням.
В результаті до неї повернув своє крісло DZIDZIO, який по завершенню виконання пісні вже сидів весь у сльозах.
DZIDZIO
Кадр з відео
Дівчинка зайняла останнє можливе місце в команді DZIDZIO і пройшла на наступний етап відбору "Бої". Інші зоряні тренери (Джамала та гурт "Время и Стекло") вже набрали достатню кількість участників у свої команди.
"Я щось відчуваю чисте в її серце, поведінці, хороша пісня була підібрана. І не обов'язково вона повинна бути драйвовою", – не дотримав емоцій DZIDZIO.
Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL, публікував всі подробиці останніх прослуховувань на "Голос. Діти-5". Судді, не бачачи конкурсантів, відбирали найталановитіших і голосистих в свої команди.
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