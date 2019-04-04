Учасниця добровільно покине проект? Чого чекати від п'ятого випуску шоу "Холостяк-9"

У п'ятому випуску шоу "Холостяк-9" учасниця Оля, яка мала особливий привілей у спілкуванні з головним героєм Микитою Добриніним, добровільно захоче покинути проект.
Судячи з анонсу, дівчина піде на довгоочікуване персональне побачення, але трапиться щось таке, через що вона захоче зібрати речі і піти (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).
У п'ятому випуску глядачі дізнаються, чи зможе Микита зупинити Олю, а також, що саме її так засмутило, раз вона зважилася піти на такий крок. Адже довгий час учасниця підтримувала тісний зв'язок із героєм по телефону. Однак, у четвертому випуску вона позбулася такої можливості.
Також Добринін запросить чотирьох дівчат на незвичайне групове побачення, де вони вчитимуться один у одного танцювати. Юля зможе проявити всю свою чарівність у пристрасних рухах.
Марина спробує спокусити головного героя. А ось із Наталею буде найскладніше, через що їй доведеться придумати спосіб завоювати увагу Микити, щоб не вилетіти з проекту.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
"Холостяк-9" стартував 8 березня 2019 року. Учасниці всіляко намагалися здивувати головного героя.
На першу вечірку прийшли і близькі друзі Микити – Слава Камінська та Сергій Чеботаренко. Поки він запрошував дівчат на тет-а-тет, вони спілкувалися з іншими учасницями.
Пізніше стало відомо, кого саме вибрав Холостяк. Були опубліковані фото дівчат із заповітними трояндами. Микита Добринін оцінив першу вечірку, розповівши, як сприйняв дівчат.
У другому випуску Микита запросив двох учасниць у Єгипет на подвійне побачення.
Всі подробиці третього випуску читайте за посиланням. З проекту пішли одразу троє дівчат.
У четвертому випуску розкрилася головна таємниця шоу: дівчата дізналися про телефон, який Микита подарував Олі.
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