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Учасниця добровільно покине проект? Чого чекати від п'ятого випуску шоу "Холостяк-9"

1.1тЧитати матеріал російською

У п'ятому випуску шоу "Холостяк-9" учасниця Оля, яка мала особливий привілей у спілкуванні з головним героєм Микитою Добриніним, добровільно захоче покинути проект.

Судячи з анонсу, дівчина піде на довгоочікуване персональне побачення, але трапиться щось таке, через що вона захоче зібрати речі і піти (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

Учасниця добровільно покине проект? Чого чекати від п'ятого випуску шоу "Холостяк-9"

У п'ятому випуску глядачі дізнаються, чи зможе Микита зупинити Олю, а також, що саме її так засмутило, раз вона зважилася піти на такий крок. Адже довгий час учасниця підтримувала тісний зв'язок із героєм по телефону. Однак, у четвертому випуску вона позбулася такої можливості.

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Також Добринін запросить чотирьох дівчат на незвичайне групове побачення, де вони вчитимуться один у одного танцювати. Юля зможе проявити всю свою чарівність у пристрасних рухах.

Марина спробує спокусити головного героя. А ось із Наталею буде найскладніше, через що їй доведеться придумати спосіб завоювати увагу Микити, щоб не вилетіти з проекту.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Місце
Україна
Тег
Холостяк-9
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